獨家》黎巴嫩呼叫器爆炸案外案 金阿波羅「商標授權」疑涉審查疏漏

檢方以查無資恐事證簽結，但金阿波羅當初在察覺對方動機與資金異常的情況下，仍放任商標被使用於不明產線，導致品牌淪為恐怖攻擊的掩護工具，本案已牽涉商標授權中的「間接故意」疑慮。（圖擷取自法新社、X平台，本報合成）

震驚國際的黎巴嫩呼叫器爆炸案，釀成重大死傷，涉案呼叫器因貼有台灣「金阿波羅股份有限公司」商標，一度引發我國檢調介入調查。儘管檢調已認定查無刑事犯罪事證並依法簽結，不過本報掌握，事件背後仍涉及型號辨識混淆、產品資訊曾於官網上架後撤除等情形，並引發外界對商標授權審查機制是否周延的討論。

據了解，引發集體爆炸的型號為AR-924，而金阿波羅原廠產製、對外販售的正版型號則為AL-924，兩者僅有「R」與「L」的一字之差。相關資料顯示，AR-924型號產品在案發前，曾一度出現在金阿波羅官方網站的產品資訊中，事發後相關頁面即未再顯示。

受委任跨海求償的律師謝沂庭、扶停雲質疑，中東地區部分使用者基於對台灣品牌的信任而採購該款產品，直至2024年9月爆炸事件發生後，相關產品資訊才被迅速撤下。目前跨海向台灣提起求償的13名原告，全為黎巴嫩當地婦女與孩童，其中約8至9人為未成年人，部分孩童更在爆炸中遭受嚴重傷害，包括失明、截肢等永久性後遺症。

另據了解，金阿波羅當初自授權合作中收取的商標授權費，約為12.2萬美元（折合新台幣約393萬元）。董事長許清光對外表示，相關合作僅屬單純商標授權，產品設計與製造均非由公司負責。

不過，律師亦指，金阿波羅其實在合作過程中，內部曾留意到異常情況，包括合作方技術與工程能量有限，卻堅持自行研發生產；資金匯入來源並非公司登記所在地匈牙利，而是來自中東地區銀行，且曾因帳戶異常遭台灣銀行暫時凍結，而商標授權前是否已落實完整的核實客戶（KYC）與風險審查程序，仍有待釐清。

本案的核心爭點，已不在於企業是否「直接製造或參與爆炸行為」，而在於品牌授權過程中，是否已盡合理的查證與風險控管義務。因此，當商標被使用於來源、產線與銷售對象不明的產品時，品牌本身即可能成為事件責任鏈中，必須被檢視的一環。

士林地檢署先前調查認定，尚無證據顯示國內廠商或相關人員涉犯刑責或資恐防制法，因此予以簽結；不過，檢方結論亦僅限於刑事責任層次，至於商標授權是否涉及民事責任、授權審查疏失，甚至國安法等疑慮，仍有待進一步釐清。

