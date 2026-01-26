遭小黃運將丟包台64線 替代役男倒臥快速道路遭4車輾斃

溫姓替代役男被林姓計程車司機丟包台64快速道路，且倒臥於車道上，遭到4車輾過爆頭慘死。（記者陸運鋒翻攝）

溫姓替代役男昨天（25日）凌晨2時許，搭乘多元計程車前往新北市板橋區，但行經台64線快速道路中和路段時，疑因踢車門及椅背，引發林姓司機不滿，雙方爆發口角後，溫男遭丟包後倒臥在快速道路上，相繼遭4台汽車輾過，當場爆頭慘死，警詢後將林等5名駕駛移送偵辦。

據了解，死者25歲溫男在鐵路警察局服替代役，原定下個月退伍，他昨天前往台北市文山區興隆路二段訪友，凌晨2時許結束後，叫了46歲林姓司機的多元計程車，準備返回新北板橋區的嬸嬸家。

中和警分局調查，溫男上車後行經台64線1K處中和段時，疑似躺在後座不斷踢車門及椅背，引起林姓司機不滿出言制止，雙方因此爆發口角衝突，最後林男說「你給我下車！」，隨即將溫男丟包後離去，但林男怕發生意外，隨即致電110報案。

怎料，溫男下車後倒臥於快速道路上，過沒多久遭到39歲陳姓小客車駕輾過，接著又陸續被26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男的小客車及小貨車輾過，警消趕抵時，發現溫男頭顱破裂、全身多處骨折，已經明顯死亡。

事發後，陳、邱2名駕駛留在現場，供稱以為只是壓到紙箱或散落物，下車後才驚覺是輾到人，而簡、魏等2名駕駛被通知到案時，稱當時知道發生事故，認為是碾壓到汽車零件才沒有停下，經檢測後，所有涉案駕駛酒測值均為0毫克。

據知，警方昨通知溫男高雄老家雙親前來製作筆錄時，僅知兒子服替代役暫住嬸嬸家，對於兒子的死無法接受，而溫男遺體經檢警相驗後死因仍不明，將擇期解剖並抽血，釐清溫男是否有酒精或是藥物反應。

據指出，林男辯稱因溫男行為舉止異常，擔心發生事故才會放他下車，警方依道路交通管理處罰條例「違規減速、臨時停車或停車」，以及「計程車駕駛人任意拒載乘客」規定，分別開出3000元至6000元及600元至1200元罰單，警詢後，將林、陳等5名駕駛依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

