我的肺很乾淨！日本23歲H乳寫真女星秀X光照 網大歪樓看別處

23歲的日本新生代寫真偶像豐島心櫻，近日在社群平台分享一張健康檢查的胸部X光照，讚自己的肺很乾淨，卻'意外引發網友歪樓討論。（合成圖）

23歲的日本新生代寫真偶像豐島心櫻，近日在社群平台分享一張健康檢查的胸部X光照，讚自己的肺很乾淨、健康，不過X光照的胸形曲線意外引發網友歪樓討論，短短幾天就吸引超過4300萬人次觀看。

寫真女星豐島心櫻23日在X平台上PO出自己的肺部X光照，表示肺部狀況良好，不過除了肺部外，影像中呈現出的胸形輪廓，意外引發網友歪樓討論，許多人紛紛留言「這X光片真好看」、「好大...的肺」、「明明就是在炫耀」，也有有眼尖網友提醒，從影像判斷豐島心櫻似乎有脊椎彎曲的跡象，建議要多加留意日常姿勢。

也有網友質疑，這種醫學檢查照片不宜拍到上傳到社群平台；隨著話題發酵，截至今（26日）下午4點許已經吸引4387萬次觀看。

豐島心櫻2003年9月25日出身，年僅23歲的她擁有167公分身高、H罩杯的傲人身材，除了拍攝寫真集以外，豐島心櫻也曾出演過動漫《戀上換裝娃娃》翻拍的真人版日劇，在劇中飾演女配角乾心壽，當時外貌與表現引發話題性十足。

