紅燈右轉加速逃撞民宅受傷 台南男再犯酒駕送辦

台南四分局警方在安平區慶平路、建平路口攔到行車違規拒停逃逸自撞路旁民宅的沈姓男駕駛與其白色轎車。（警方提供）

台南市警局四分局員警於今天凌晨5點許巡邏時，在安平區華平路、慶平路口發現1輛白色轎車遇紅燈右轉，員警駕車上前攔查時，白車拒停、加速逃逸，最後在慶平路與建平路口撞上路旁民宅牆壁與鐵捲門才停下，過去曾酒駕的白車駕駛沈姓男子（46歲）多處擦挫傷、肋骨骨折、酒測值高達0.85，警方將依公共危險罪嫌送辦。

今天凌晨5點許，南市警局四分局育平派出所員警巡邏時，在安平區華平路與慶平路口，發現沈姓男子駕駛1輛白色轎車遇紅燈違規右轉（沿慶平路向東行駛）。員警見狀上前欲攔查，沈男拒絕停車並沿路加速逃逸，最後在慶平路與建平路口撞上路旁的民宅牆壁及鐵捲門才停下。

請繼續往下閱讀...

沈男座車車頭與撞及的民宅鐵捲門、牆壁毀損（現場無其他人員傷亡），員警下車持槍對白車車內的沈男大喊下車！在警戒確認車內的沈男無攻擊之虞後，將沈男帶離駕駛座並呼叫消防局119救援。

沈男自撞後四肢及頭部擦挫傷、肋骨骨折，消防局救護車到場將他送到新樓醫院治療，診斷尚無生命危險。員警並對沈男實施酒測，酒測值高達0.85。對於過去有酒駕紀錄的沈男再涉犯酒駕公共危險罪嫌，警方將待他接受治療出院後依法偵辦。

警方強調會持續加強取締酒駕，呼籲民眾切勿心存僥倖，共同維護交通安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南四分局警方在安平區慶平路、建平路口攔到行車違規拒停逃逸自撞路旁民宅的沈姓男駕駛與其白色轎車。（警方提供）

沈姓男子駕駛白色轎車在台南安平區慶平路、建平路口自撞路旁民宅，民宅牆壁與鐵捲門遭毀損。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法