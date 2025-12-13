為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    缺工找非法移工綁鐵 雇主、臉書「牽線人」都判刑

    2025/12/13 14:13 記者王捷／台南報導
    工地缺綁鐵工，但卓女違法聘4名印尼移工，遭查獲判2月，韓姓男子則透過臉書仲介抽成判3月。示意圖。（資料照，桃園市建管處提供）

    工地缺工找人綁鐵卻踩紅線。卓姓女雇主雇用4名印尼籍移工去工地綁鐵，透過韓姓男子牽線並給200元抽成，移民署專勤隊到工地查獲非法打工，台南地方法院以違反就業服務法判卓女2月、韓男3月。

    卓女之前就因違反就業服務法規定，在2021年2月遭台南市政府勞工局裁處45萬元罰鍰確定，她在裁罰確定後5年內，再被查到聘移工非法打工。卓女辯稱，是因工地人手不足，才找4名印尼籍移工到台南某集合住宅新建工程做綁鐵，雙方約定每人日薪2000元。

    韓男則是透過臉書社團貼文徵工，並向移工收取介紹費，移民署南市專勤隊去年去勘查工地，當場查獲4名移工，有人是逃逸失聯移工，有人逾期停留，因此循線查到卓女，認定卓女明知不可以聘僱未經許可、許可失效的外國人，卻在短時間內安排多人進場工作，構成接續犯。

    韓男部分，他承認與移工同住並在工地工作，但否認媒介與抽成，不過法院認為，雙方通訊紀錄曾談到200元的抽成，還有移工於薪資與接送、分派工作的說法，認定韓男意圖營利媒介外國人非法工作。由於移工已出境無法到庭，法院用每人每日200元的抽成估算犯罪所得，認定合計1600元。

