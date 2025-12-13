吸毒開車違停黃網線「等朋友」 警方唾液快篩陽性逮捕2毒蟲

謝姓男子透過毒品唾液快篩試劑，出現安非他命毒品反應。（警方提供）

12月起唾液快篩新制上路，花蓮吉安警分局前天執行巡邏勤務，在仁里市場旁發現有汽車違規停車在黃網線，警方前往盤查眼尖發現車上乘客胡姓男子是毒品案件嫌犯，立即請偵查隊持搜索票在東海六街將違規車攔停，更以唾液試劑發現30歲謝姓駕駛有安非他命毒品陽性反應，一次逮獲2名毒品犯！

吉安警分局仁里派出所前天上午在吉安鄉仁里市場執行勤務時，發現一輛銀色轎車違規停車黃網線，立即前往攔查，車上3人自稱是「等朋友」，眼尖警員從車上3人當中，認出後座50多歲胡姓男子是毒品案嫌犯，立即通報偵查隊前來，持法院核發搜索票執行搜索，當場查獲依託咪酯、安非他命等毒品及相關違禁物品，防止毒品流入社區。

由於車上毒品味道濃重，警方立即以最新的毒品唾液快篩試劑，要求檢驗30歲謝姓駕駛唾液，謝男果然呈現安非他命毒品陽性反應，有效攔阻疑似毒駕行為。警方指出，毒品唾液快篩試劑，具備「快速、非侵入式、現場即可判讀」等特性，可在短時間內提供初步判斷結果，對於防制毒品駕駛、提升交通安全具有顯著助益。未來將持續結合交通稽查與專案勤務，持續運用唾液試劑，加強查緝毒駕與毒品犯罪，全力守護鄉親行的安全。

車上搜出毒品。（警方提供）

警方在東海六街攔停違規車輛，逮到車上駕駛有吸毒。（警方提供）

警方在東海六街攔停違規車輛，逮到車上駕駛有吸毒，車後座還有毒品嫌犯。（警方提供）

