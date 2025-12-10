為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗3車連環追撞變「聖杯」現場 打檔車「前滾翻」倒立嚇壞路人

    2025/12/10 08:40 記者彭健禮／苗栗報導
    打檔車「前滾翻」碰撞後倒立，與一旁被其追撞的機車一正一反，形成「聖杯」模樣。（記者彭健禮翻攝）

    打檔車「前滾翻」碰撞後倒立，與一旁被其追撞的機車一正一反，形成「聖杯」模樣。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市建臺中學後方國華路段，昨（9）日晚間發生3輛機車追撞事故，其中一輛打檔車「前滾翻」碰撞後倒立，與一旁被其追撞的機車一正一反，形成「聖杯」模樣，打檔車騎士受輕傷送醫無大礙。警方調查，3名機車騎士都沒有酒駕情形，呼籲民眾行車保持安全車距。

    苗栗警分局今天表示，這起車禍發生於昨晚5點47分許，分局獲報指苗栗市建臺中學後方國華路段有3輛機車接連碰撞之交通事故，派遣文山派出所員警到場處理，並協助管制交通疏導。一名20歲林姓男騎士受輕傷送醫，經醫治後無大礙。

    經警方初步調查，48歲古姓女子騎機車由國華路北往南直行行駛，至事故地點國華路1232號前時，與後方同向直行的19歲機車騎士施姓男子發生碰撞，隨後後方騎打檔機車的林男緊急煞車，並與施男的機車碰撞後連人帶車「前滾翻」，林男摔出、打檔車倒立。

    警方調查，3名機車騎士均無飲酒情形，詳細事故原因待進一步調查釐清，警方呼籲用路人駕駛車輛應保持安全車距，隨時注意車前路況，以確保自己與用路人生命財產安全。

    3輛機車追撞事故，其中一輛打檔車「前滾翻」碰撞後倒立，與一旁被其追撞的機車一正一反，形成「聖杯」模樣，打檔車騎士受輕傷送醫無大礙。（記者彭健禮翻攝）

    3輛機車追撞事故，其中一輛打檔車「前滾翻」碰撞後倒立，與一旁被其追撞的機車一正一反，形成「聖杯」模樣，打檔車騎士受輕傷送醫無大礙。（記者彭健禮翻攝）

    打檔機車緊急煞車碰撞後連人帶車「前滾翻」，騎士林男摔出、打檔車倒立。（記者彭健禮翻攝）

    打檔機車緊急煞車碰撞後連人帶車「前滾翻」，騎士林男摔出、打檔車倒立。（記者彭健禮翻攝）

    熱門推播