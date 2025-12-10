為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    友台派一定贏！宏都拉斯總統控川普介選 朝野皆質疑大選有弊

    2025/12/10 08:28 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯現任總統卡斯楚9日宣稱，大選計票結果遭篡改，並指控美國總統川普介選。（路透）

    宏都拉斯大選9日完成99.40%計票，保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）領先中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）逾4萬票，但包括執政黨在內，各方均指控選舉存在舞弊和違規行為。

    路透報導，在已經完成計票的99.40%選票中，美國總統川普（Donald Trump）公開支持的67歲候選人阿斯夫拉以40.52%得票率領先；72歲候選人納斯拉亞（Nasralla）以39.20%得票率位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%得票率敬陪末座。

    約14.5%計票單出現不一致之處，預計未來數小時內將進行特別計票審查，屆時各政黨代表、選舉機構和獨立觀察員均會出席。有爭議的計票單可能涵蓋數以十萬計選票，足以改變目前局勢，從而使宏都拉斯政治不確定性升高。

    兩位對台灣友好候選人阿斯夫拉、納斯拉亞都根據各自的計票結果宣布勝選，納斯拉亞公開質疑計票存在違規行為；而執政的自由重建黨則要求宣布選舉無效，並呼籲民眾上街抗議，理由是川普及其盟友策劃了「選舉政變」。

    宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）9日宣稱，大選計票結果遭篡改，並指控美國總統川普介選且「威脅」宏國人民不要投票給執政黨候選人蒙卡達。川普在大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他是「自由的朋友」，還批評納斯拉亞只是「假裝反共」。

    目前，宏都拉斯首都德古西加巴（Tegucigalpa）和其他主要城市的街道仍相當平靜。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）主席霍爾（Ana Paola Hall）9日向民眾喊話，「選舉程序並未受到影響。……我們將堅定維護你們的選票，及我們國家的民主與和平。」

    宏都拉斯選委會必須於本月30日之前宣布勝選者，總統當選人預計明年1月就職，任期為2026年至2030年。特別計票審查完成之前，將維持初步計票結果。

