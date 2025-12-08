生病、欠債、卡官司...台南3男失聯疑輕生 幸警方順利尋回

歸仁警分局全力搜尋，在台86線橋下找到黃男。（歸仁警分局提供）

台南深夜到凌晨，在歸仁、新市、左鎮等區陸續傳出3名男子在當地失聯，疑似罹患疾病而身心俱疲、為雙親償債導致經濟壓力大，以及近期陷入訴訟紛擾造成情緒低落等因素，有輕生意圖，各警分局緊急動員搜索，最後都順利尋回，與家人團圓。

歸仁分局深夜接獲緊急協尋通報，46歲黃姓男子因為生病，傳送意圖輕生的訊息給妻子後駕車外出，隨即失聯，警方調閱路口監視器影像，最後位置出現在轄內的中正南路附近後，立刻動員搜索。

請繼續往下閱讀...

大潭派出所警員洪全葦不斷在可疑地點巡後都未發現，基於責任感，他下班後又自行駕車再次擴大搜尋，凌晨1點許終於在歸仁區台86線高架橋下涵洞靠近智慧綠能大道僻靜處找到，通知線上執勤的同事王承弘與張博荏，一起確認該男子為通報對象。

黃男服用藥物，但員警反覆確認他的意識清楚，先護送至派出所後，通知家屬帶回休息；歸仁分局長廖水池肯定同仁全力找到該緊急協尋人口，歸功於高度同理心，以及勤務落實，值得嘉勉。

今天清晨，麻豆分局轄內1名女子焦急報案，指稱34歲的蔡姓夫婿於凌晨2、3點時不告而別，並傳送疑似要輕生的訊息給家人，因擔心會發生危險，趕緊求助警方，持續追查後，發現已進入新化分局轄內，立即啟動緊急協尋機制。

左鎮分駐所長吳政穎接獲通報，展現敏感度與積極性，迅速調閱車輛辨識系統，確認失蹤民眾應可能在噶瑪噶居寺附近，為爭取時效，他立刻率巡佐趙國君、警員胡富堯前往尋找。

警方抵達後，果然在噶居寺停車場成功發現蔡男的自小客車，並在大殿內找到人，無明顯外傷，據了解，他因債務與家庭等壓力，精神狀態不穩，暫時拒接電話，導致失聯。

警方耐心與蔡男話家常，舒緩其情緒後，他也也自行向父母與妻子報平安；新化分局長蘇有義說，該案由麻豆、玉井再到轄內，大家循線接力搜索，展現團隊合作與效率，即時挽救寶貴生命，呼籲社會大眾，面對困境時，務必保持冷靜，尋求專業社福機構的幫助與支持，切勿一時衝動，做出讓家人遺憾又悔恨的事。

另一名67歲的林姓男子，因近期陷入訴訟紛擾，情緒低落，昨夜騎乘機車外出後，並傳訊想要輕生，家人接獲，深怕他發生意外，立刻報警，永康分局受理後，迅速調閱相關資訊，並緊急聯繫鄰近的善化分局協助。

善化分局啟動緊急協尋機制，由新市分駐所副所長陳育義、警員游舜傑等人根據定位資訊，在北外環南科聯絡道、大洲產業道路與新港社大道等路段展開梭巡，先發現林男機車，通知家屬到場確認，並以其所在位置為中心，畫出「同心圓」式的擴大找尋範圍。

警方最後在距離機車約300公尺遠的樹叢內，發現倒臥的林姓男子，旁邊還留有疑似其喝下的藥物容器，趕緊確認生命跡象，並協助家屬將他抱至道路上等待救護車到場，抵達後迅速送往安南醫院。

家屬後續回報，林男已無生命危險；善化分局長劉柏陞提到，同仁接獲緊急協尋案件，立即動員搜索，及時挽救民眾生命，堪稱社區警政最佳示範；他也提醒，平常要多關心自己與身邊的人，有可能減少憾事發生，並呼籲自殺不能解決問題，如遇有情緒困擾可尋求專業醫師、心理諮商師協助或撥打安心專線1925、生命線協談專線1995、張老師專線1980等管道求助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

左鎮分駐所員警在轄內的噶居寺順利找到蔡男。（新化警分局提供）

善化警分局在北外環橋下，發現林男，協助送醫。（善化警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法