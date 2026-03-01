美伊開戰！ 毀了北京藉川習會「大交易」的算盤

伊朗首都德黑蘭多起大規模爆炸。（路透）

當2026年初的戰火從加拉加斯的加勒比海沿岸，一路延燒至德黑蘭的厄爾布爾士山脈，全球地緣政治的版圖正經歷一場自冷戰結束以來最殘酷的洗牌。

專家指出，在美、以聯軍對伊朗發動點穴性的致命打擊，明確以「推翻神權政權」為目標之際，距離3月底備受矚目的「川習會」僅剩數週。這場行動不僅是為了重塑中東，更是川普政府在談判前夕，對北京發動的一場戰略「沒收」。這場硝煙徹底宣告：北京長期經營的「籌碼外交」，以及試圖拿台灣議題誘騙美國進入「大交易」的構想，已在絕對武力的衝擊下化為烏有。

墨跡未乾的「大交易」與殘酷的現實

就在不久前，中國極具影響力的智庫學者、北京大學教授王緝思與立場一向親近中國的美國學者藍普頓蘭普頓（David M. Lampton）在《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊上發表了一篇引人注目的文章。這篇特別選在川習會前發表的文章毫不遮掩的提出一種倡議，那就是趁著川普的「交易型」性格，北京或可採取一種大膽的「誘勸」策略，將台灣問題作為某種形式的「籌碼」，誘使川普接受一個涵蓋經貿與地緣利益的「更大交易」（Grand Bargain），以換取美國對中國核心利益的退讓。

專家分析，北京的算盤是：既然美國在中東分身乏術，必然需要中國的力量來約束伊朗、牽制俄羅斯，管住金正恩，甚至認為在對等關稅政策被最高法院否決後，川普會更需要一個與北京的「大交易」的成就來眼去這一切。然而，川普選擇在峰會前夕「掀桌子」，直接用戰火取代了談判桌。這證明了北京動上「大交易」這腦筋，在美方的現實主義意志面前，只是一場一廂情願的「籌碼幻覺」。

「陽奉陰違」的終結：被看穿的雙面遊戲

專家表示，過去數年，北京在伊朗問題上玩了一場極其精巧的雙面遊戲。表面上，北京多次答應華盛頓將協助施壓德黑蘭放棄核威脅與地區挑釁，甚至在聯合國表態支持部分制裁；但在實踐中，北京卻是伊朗生存與軍擴的「總後勤部」。北京並非在解決威脅，而是在養大威脅。 透過強化與俄羅斯的戰略協作，中方持續向伊朗輸送精密電子組件、軍規微處理器以及 HQ-17AE等先進防空系統，幫助伊朗在嚴厲禁運下實現軍工體系的「代差升級」。更隱蔽的是，中國透過衛星情報共享（北斗系統）與反隱身雷達技術（YLC-8B），暗中構建伊朗的反干預能力，這次美方行動前，中國更刻意揭露美軍部署F22的衛星照片，幫伊朗安神造勢。

然而，川普選擇在此刻開戰，正是因為美方已意識到：期待北京「協助調停」只會為伊朗贏得更多軍擴時間。 美方直接發動打擊，等於是當場拆穿並「沒收」了北京這張虛假的談判底牌——當威脅被直接物理消除，北京那種「以調停換利益」的敲詐空間便蕩然無存。

更重要的是，這次行動北京最該寒心的，恐怕更是其與不久前「委內瑞拉斬首行動」的連動性和針對性，作為北京全天候戰略夥伴，全力武裝下的委內瑞拉，在短短140分鐘內被美方「端走」，讓北京在西半球最重要的「戰略支點」瞬間失去。這次中國在中東一代一路最關鍵的節點，還是軍事經濟緊緊綁在一塊的「全面戰略夥伴伊朗，北京原以為與俄羅斯聯手建立的「中俄伊鐵三角」足以讓美方投鼠忌器。但德黑蘭防空網一樣在美以聯軍精確打擊下顯得毫無用處，證明了這條「暗黑供應鏈」在絕對武力面前的脆弱。

而這更傳達了一個明確訊號：在美國定義的核心戰略利益面前，北京所標榜的「夥伴等級」不僅無法提供保護，反而成為了美方優先清理的障礙。

有關人士指出，對北京來說，這場選在川習會前發動的軍事行動對台灣及印太局勢的投射效應更顯得極其冷峻。美以聯軍的決斷表明，華盛頓已展現出同時處理多個戰略核心區、且不惜發動政權更迭戰的意志。更凸顯了北京的一個重大誤判：認為美國會為了全球穩定而拿台灣去進行利益交換。事實恰恰相反——對川普而言，無論是中東的石油安全，還是印太的民主鏈條，凡是被定義為美國核心利益的項目，就是國家利益本身，而非外交談判的「剩餘物資」。 川普用德黑蘭的火光告訴北京：在涉及美國核心利益的清單上，沒有「大交易」，只有「接受現實」。

專家強調，3月底的川習會，不會是一場中國期待中「G2」大國間的「利益分配」，而更像是一場實力不對稱下的現狀確立。習近平原本希望以某種無論在中東或兩岸間都能扮演著「和平締造者」的身分赴會，並拿台灣當作要脅交換，現在卻必須面對一個剛剛摧毀了其能源生命線、且看穿了其雙面手腳的美國。王緝思的「大交易」理論在波斯灣的硝煙中灰飛煙滅。地緣政治回歸到了最原始的硬道理：在絕對實力面前，缺乏信用的外交籌碼與沒有實力支撐的戰略夥伴，在高峰會的談判桌上，終究只是無關緊要。

中國與伊朗軍事合作情形

合作領域 引進裝備與技術 戰略意義 防空系統 HQ-16, HQ-17AE, YLC-8B 雷達 試圖建立對抗 F-35 等隱形戰機的防禦網，但在 2026 實戰中面臨飽和攻擊。 導航指管 北斗衛星軍用碼、衛星情報共享 脫離對 GPS 依賴，提升伊朗彈道飛彈與無人機的精確度。 打擊武力 CM-302 超音速反艦飛彈 強化對荷姆茲海峽的封鎖能力，作為反制美國航母的工具。（預計今年三月交貨） 網路安全 數位相關技術、AI 監控系統 協助伊朗應對網路攻擊與電子干擾，鞏固政權內部控制。

美以聯手襲擊伊朗前，中國商用衛星曝光美軍在中東區域部署的衛星圖。圖為葉門。（擷取自X平台）

