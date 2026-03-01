美以轟炸伊朗 川普：伊朗最高領袖哈米尼已死

美國總統川普宣布：「哈米尼已死。」並強調針對伊朗的大規模精準轟炸將會持續進行。（美聯社）

美國與以色列聯合對伊朗發動突襲，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的住所遭轟炸後幾乎被夷為平地，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，越來越多跡象表明哈米尼「已經不在人世」。美國總統川普也透過社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布：「哈米尼已死。」

川普2月28日透過貼文指出「哈米尼已經死亡」，強調他無法躲避美國的情報與追蹤系統，在美國與以色列密切合作下，哈米尼與其他一起被擊斃的領導人「無計可施」。川普強調，現在是伊朗人民奪回自己國家的最佳機會，並宣稱伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、軍方，以及其他安全與警察部隊有許多人已不願再戰，並正在尋求美方豁免。川普強調：「正如我昨（27日）晚所說，現在他們可以獲得豁免，之後他們只會得到死亡！」

川普指出，哈米尼之死不僅是為伊朗人民伸張正義，也是為了美國人、世界各國那些被哈米尼及其率領暴徒殺害或致殘的人伸張正義。川普提到：「大規模精準轟炸將繼續進行，直至實現我們在中東乃至全世界實現和平的目標為止，期間不會中斷！」

在川普宣布哈米尼死訊前，以色列總理納坦雅胡也在視訊聲明中表示，有越來越多的跡象表明，哈米尼「已經不在人世」。以色列高級官員向《路透》透露，哈米尼已經去世，遺體已被找到。

有以色列媒體指出，伊朗方面已尋獲哈米尼遺體，而川普與納坦雅胡也已經看到關於哈米尼遺體的照片。

