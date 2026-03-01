為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！美以聯手「史詩之怒」空襲伊朗 12小時轟炸900次

    2026/03/01 08:35 即時新聞／綜合報導
    美國中央司令部發布美軍「史詩之怒」行動影片。（美聯社）

    美國中央司令部發布美軍「史詩之怒」行動影片。（美聯社）

    美國與以色列2月28日針對伊朗發動大規模軍事打擊，美國展開代號「史詩之怒」的聯合軍事行動，有美方官員透露，在發動「史詩之怒」行動後的12小時內，美軍已進行約900次空襲。負責掌管中東美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）也在社群發布美軍攻擊影片，並進行事實查核。

    美軍中央司令部發布了一段「史詩之怒」行動的最新影片，影片中包括伯克級驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）發射戰斧巡弋飛彈，來自「林肯」號航空母艦的美國海軍F-35C匿蹤戰機，以及掛載500磅級聯合直接攻擊彈藥（JDAM）、AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）和AIM-9X空對空飛彈的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。針對伊朗地面目標、無人機、飛彈、雷達等設備進行打擊。

    中央司令部指出，行動最初數小時內，精準彈藥自空中、陸地與海上發射；此外，中央司令部的「蠍擊特遣隊」（Task Force Scorpion Strike）首次在實戰中使用低成本自殺無人機。

    在美國與盟軍首波打擊之後，中央司令部下轄部隊成功防禦了伊朗數百次飛彈與無人機攻擊，目前沒有美軍傷亡或戰鬥相關受傷的報告，美軍設施受損情況輕微，未影響行動進行。

    美國國防官員向《福斯新聞》透露，在「史詩之怒」行動進行後的12個小時內，美軍發動近900次攻擊，分別來自來自陸地、空中和海上，還包括無人機，除了攻擊伊朗軍事目標，同時還要防禦數百枚伊朗飛彈來襲。伊朗飛彈襲擊位於巴林的美軍第五艦隊總部建築，該官員表示，伊朗多次襲擊並沒有對美軍任務造成任何影響，並提到美軍最終目標是要讓伊朗「沒有能力攻擊鄰國」，讓伊朗「沒有無人機、沒有飛彈、沒有海軍」。

    中央司令部首次在實戰中使用低成本自殺無人機。（圖擷取自美軍中央司令部官方「Ｘ」）

    中央司令部首次在實戰中使用低成本自殺無人機。（圖擷取自美軍中央司令部官方「Ｘ」）

