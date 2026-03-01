今各地回溫、高溫上看30度 本週東北季風接力來襲

今日各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼。（資料照）

中央氣象署指出，今日（3月1日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼，早出晚歸請適時增添衣物。

天氣方面，華南雲雨區持續東移至台灣，各地雲量仍多，但整體水氣稍減，北部、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則為多雲的天氣。

請繼續往下閱讀...

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，清晨至上午高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週一（2日）受鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。台灣各地及澎湖低溫16至23度，金門17度，馬祖13度；高溫方面，台灣各地及澎湖25至31度，金門24度，馬祖20度。

週二（3日）東北季風增強，各地天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區東移，水氣較多，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨。週三（4日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲系東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨。

週四（5日）東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；水氣減少，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週五（6日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 30 23 ~ 31 24 ~ 32 21 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法