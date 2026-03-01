為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今各地回溫、高溫上看30度 本週東北季風接力來襲

    2026/03/01 06:47 即時新聞／綜合報導
    今日各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼。（資料照）

    今日各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼。（資料照）

    中央氣象署指出，今日（3月1日）東北季風減弱，各地白天氣溫回升，高溫普遍可以來到25至30度，而早晚各地低溫約18至21度，感受稍涼，早出晚歸請適時增添衣物。

    天氣方面，華南雲雨區持續東移至台灣，各地雲量仍多，但整體水氣稍減，北部、東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區也有零星短暫陣雨，南部平地則為多雲的天氣。

    空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，清晨至上午高屏零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

    週一（2日）受鋒面影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。台灣各地及澎湖低溫16至23度，金門17度，馬祖13度；高溫方面，台灣各地及澎湖25至31度，金門24度，馬祖20度。

    週二（3日）東北季風增強，各地天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區東移，水氣較多，西半部地區有短暫陣雨或局部雷雨。週三（4日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；華南雲系東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，中南部平地亦有零星短暫陣雨。

    週四（5日）東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；水氣減少，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。週五（6日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    21 ~ 30 23 ~ 31 24 ~ 32 21 ~ 27

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播