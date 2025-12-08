為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    為了賺6萬！男子出借個資、住址架設網路電話交換器 涉詐欺被訴

    2025/12/08 14:33 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義地檢署。（資料照）

    嘉義市31歲羅姓男子聽信詐騙集團成員「阿嘉」建議，提供個資、地址申請設置市內電話，裝設IP網路電話交換器可以賺錢，便聽從詐騙集團指示，將指定的市話及網路移入自己的戶籍地址並架設網路電話交換器，賺取6萬元，不料成為詐騙集團機房據點，被檢調搜索查獲；嘉義地檢署近日偵查終結，認為羅男涉嫌加重取財罪嫌，與詐騙集團成員為共同正犯，依詐欺罪嫌將羅男起訴。

    檢調詢問時，羅男辯稱只是想找兼職工作，以為該機器是挖礦機，用來挖礦可以賺取被動收入等。

    檢調調查，羅男在社群網路Telegram認識綽號「阿嘉」成員，聽聞可以裝設網路電話交換器賺錢，於是讓「阿嘉」將他加入一個不知名群組，群組內有詐騙集團的上手，指示羅男於今年3月間在「阿嘉」承租的租屋處申辦市話，再提供身分證、住址等個資，讓詐騙集團上手從境外寄送IP-PBX網路電話交換機設備來台，接著又依照指示，6月間將原本申設的2條市話移入戶籍住址，7月再新申設一組市話電話，架設電話及網路線。

    檢調調查，羅男架設好相關設備，詐騙集團藉由網路連線設置機房據點，做為跨境中繼站發話給不特定民眾，假裝中華電信人員、假檢警，詐騙民眾市價40萬元黃金及帳戶內29萬2020元款項，檢調今年8月循線查獲羅男，扣得手機、DMT設備及IP網路電話交換器等證物。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

