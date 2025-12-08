為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    酒駕超標近3倍撞死騎士 書寫經文迴向求輕判被打臉

    2025/12/08 06:36 記者鮑建信／高雄報導
    蔡男涉嫌酒駕撞死騎士，書寫經文迴向求輕判，被高雄高分院打臉。（記者鮑建信攝）

    蔡男涉嫌酒駕撞死騎士，書寫經文迴向求輕判，被高雄高分院打臉。（記者鮑建信攝）

    屏東蔡姓男子涉嫌酒駕撞死人，被地院依公共危險罪，判處徒刑4年，他上訴指出，賠償270萬元和解，並書寫經文迴向，希望能夠從輕發落，高等法院高雄分院調查，他有酒駕前科，又超標近3倍，判決駁回。

    判決書指出，被告蔡男曾因酒駕，在2019年2月間，被判處有期徒刑4月定讞。2023年7月3日晚上，他在高雄市上班工廠喝酒後，駕駛轎車外出，途經屏東縣萬丹鄉，涉嫌追撞郭姓男子所騎機車，導致對方傷重不治。

    屏東分局警員接獲報案，抵達現場處理，蔡男坦承犯行，酒測值酒每公升0.73毫克，依公共危險罪嫌，移送屏東地檢署偵查、起訴。屏東地院考量蔡男符合自首，又賠償270萬元和解（含保險金），判處有期徒刑4年。

    蔡男不服上訴指出，郭男夜間行駛，未開車尾燈，本身也有過失。又說，案發後親自書寫經文迴向被害人，請求法官給他自新機會。

    高雄高分院調查，蔡男上開主張，原審均已考量過，況且，他有酒駕前科並是累犯，酒測值超標近3倍，不宜輕饒，判決駁回，尚未定讞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播