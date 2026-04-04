豪大雨不停！ 台鐵17時前新竹-彰化對號列車開放電子票證乘車

台鐵公司今天（4日）中午宣布，到今傍晚17時前，台鐵新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車。（資料照）

受到鋒面影響，台鐵公司今天（4日）中午宣布，到今傍晚17時前，台鐵新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車，西部幹線對號列車及行經中斷區間的跨線列車，旅客退票免收手續費。

今天上午受豪大雨影響，台鐵苗栗=竹南間東正線、大山=後龍間雙線路線因豪大雨路基流失，工務單位現場搶修中，以上區段預計在今天下午15時搶修完成，恢復雙線通車。

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台鐵公司表示，非對號列車山線苗栗=新竹或竹南，海線後龍=新竹或竹南列車折返行駛或停駛，請旅客注意台鐵公司官網及台鐵e訂通APP列車行駛動態公告。對號列車部分，西幹線除莒光號外正常行駛，海線對號列車改走山線，並增停竹南、苗栗、豐原、台中、彰化等各站，若需轉乘各級列車往海線旅客免另行購（補）票。

另外，在後龍=竹南間啟動公路接駁，苗栗-竹南間單線雙向行駛。台鐵公司也提醒，今天傍晚17時前，新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車，西部幹線對號列車及行經中斷區間跨線列車，旅客退票免收手續費。

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