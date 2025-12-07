中壢民宅冒火煙 消防隊架梯救出屋主母親和房客3人

桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

桃園市中壢區功學路一棟4層（RC、鐵皮加蓋）透天厝民宅，今（7）日下午3點14分發生火警，起火層在第2層，現場燃燒2樓及3樓住家屋內的家具、裝潢，陣陣濃煙竄出，消防局第二大隊華勛分隊獲報前往灌救，第一時間透過架梯救出4人，分別是梁姓屋主母親和1大2小的房客，4人均輕微嗆傷，所幸意識清楚，經預防性送醫後並無大礙。

消防局獲報共調派消防人員72名、消防車29輛、救護車3輛前往灌救，於下午3點22分抵達現場，下午3點46分控制火勢，4點06分撲滅火勢，目前持續殘火處理中。

救火過程中，消防人員得知有人受困，立即架梯救人，先於2樓陽台救出屋主74歲的母親，再於後側窗台救出41歲林姓女房客和分為10歲和6歲的女兒，4人均是輕微煙嗆，意識清楚，3名由興國救護車送往衛福部桃園醫院，1名由內壢救護車送往中壢天晟醫院，財物損失金額粗估20萬元，起火原因尚待鑑識人員進一步調查。

