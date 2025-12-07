為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    中壢民宅冒火煙 消防隊架梯救出屋主母親和房客3人

    2025/12/07 17:17 記者李容萍／桃園報導
    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園市中壢區功學路一棟4層（RC、鐵皮加蓋）透天厝民宅，今（7）日下午3點14分發生火警，起火層在第2層，現場燃燒2樓及3樓住家屋內的家具、裝潢，陣陣濃煙竄出，消防局第二大隊華勛分隊獲報前往灌救，第一時間透過架梯救出4人，分別是梁姓屋主母親和1大2小的房客，4人均輕微嗆傷，所幸意識清楚，經預防性送醫後並無大礙。

    消防局獲報共調派消防人員72名、消防車29輛、救護車3輛前往灌救，於下午3點22分抵達現場，下午3點46分控制火勢，4點06分撲滅火勢，目前持續殘火處理中。

    救火過程中，消防人員得知有人受困，立即架梯救人，先於2樓陽台救出屋主74歲的母親，再於後側窗台救出41歲林姓女房客和分為10歲和6歲的女兒，4人均是輕微煙嗆，意識清楚，3名由興國救護車送往衛福部桃園醫院，1名由內壢救護車送往中壢天晟醫院，財物損失金額粗估20萬元，起火原因尚待鑑識人員進一步調查。

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，消防員透過架梯救出4人。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，消防員透過架梯救出4人。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    桃園中壢民宅冒火濃煙竄出，現場共有72名消防隊員全力搶救。（記者李容萍翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播