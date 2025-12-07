為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    連保單都不放過 詐團用話術騙民眾保貸

    2025/12/07 14:24 記者劉禹慶／澎湖報導
    女子前往保險公司，欲用保單貸款120萬元。（圖由馬公警分局提供）

    女子前往保險公司，欲用保單貸款120萬元。（圖由馬公警分局提供）

    詐騙手法真的無所不用其極！竟用話術騙取民眾用保單貸款，再將貸款金額匯給詐團，所幸保險公司機警，聯合馬公警分局文澳派出所，聯手阻止匯款流出，成功保住民眾120萬元血汗錢。馬公分局長林彥濬提醒，警方會持續與金融機構合作打造多方反詐網絡，也呼籲民眾遇到可疑投資或不明指示，務必撥打165或110查證，守護自己的辛苦錢。

    馬公警分局文澳派出所接獲全球人壽澎湖分公司襄理通報，指稱有民眾疑似遭詐騙指示，企圖以保單貸款新臺幣120萬元。隨即派遣警員李文原、康孟澄到場了解。經查該名婦人以「需動手術」為由申請保單貸款，但櫃檯人員發現其說法反覆、態度異常。

    警方介入後，確認她因欲投資虛擬貨幣，被網路LINE網友誘導前來辦理貸款，且對方要求不得向警方或櫃檯透露實情，手法完全符合典型「假投資」詐騙。經警方耐心勸說，婦人恍然大悟，立即停止貸款，成功攔阻120萬元落入詐騙集團手中。

    在澎湖縣政府警察局長林温柔的強力打詐政策下，澎湖縣今年防詐成效顯著。今年截至12月6日，已攔阻76件、總金額達2954萬元，相較去年50件、1879萬元，攔阻金額大幅提升近6成。警方表示，詐騙集團常以「高獲利」為幌子，引導民眾貸款、匯款或提供個資，並以「不得透露」為控制手段，遇此情形時多為詐騙應提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方趕抵保險公司櫃檯，苦口婆心向女子說明詐騙手法。（圖由馬公警分局提供）

    警方趕抵保險公司櫃檯，苦口婆心向女子說明詐騙手法。（圖由馬公警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播