為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    疑不滿被取締違停砍傷女警 台南斧頭男聲押

    2025/12/07 13:47 記者王俊忠／台南報導
    台南地檢署檢察官聲押涉拿小斧頭砍傷南市一分局女警的林姓男子。（資料照，記者王俊忠攝）

    台南地檢署檢察官聲押涉拿小斧頭砍傷南市一分局女警的林姓男子。（資料照，記者王俊忠攝）

    首次上稿 13:03
    更新時間 13:47（補充聲押理由說明）

    台南市林姓駕駛昨（6）日晚間東區崇德路與崇德十二街口違規停車，遇到警方取締，竟涉嫌持露營用小斧頭劈砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，隨即被當場制伏，警方訊後移送法辦，檢察官今天近午向法院聲請羈押。

    據指出，林男過去曾過失傷害紀錄，9年前也曾在台南東區因違規停車被拖吊，林男持刀從後狂追拖吊車並丟刀，要拖吊車放下車子，並與執勤的吳姓男警發生拉扯等肢體衝突，導致吳員眼、頸與嘴部有多處抓挫傷等傷勢，被台南地院依妨害公務對員警施暴罪判4月徒刑。此次林嫌再涉嫌拿斧頭攻擊女警，檢方認為有反覆實施之虞的問題，列入聲押理由之一。

    台南市警一分局德高派出所黃姓女警員與郭姓男警員6日晚間8點多到東區崇德路與崇德十二街口取締汽車違規停車，到場見駕駛人不在車上，先開舉發白單，不久，林姓男駕駛返回，當員警交付白單、轉身離去時，林男竟涉嫌抽出小斧頭揮砍黃姓女警背、手部導致濺血受傷，2警聯手當場壓制、逮捕林嫌，訊後依殺人未遂、妨害公務罪嫌移送法辦。

    據了解，林男應是不滿被員警開違停罰單，當場氣得拿出小斧頭攻擊女警背後。

    台南市警一分局7日上午8點多將林嫌移送台南地檢署偵辦；南檢檢察官於近午時分對林嫌開庭後、諭知被告涉犯殺人未遂重罪，犯罪嫌疑重大、有反覆實施及逃亡之虞，且對國家司法公權力、社會治安危害重大，向法院聲請羈押林嫌。

    相關新聞請見：

    台南女警取締違停竟遭斧頭砍傷 網痛批囂張、應重判

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播