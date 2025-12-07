台南女警取締違停竟遭斧頭砍傷 網痛批囂張、應重判

台南市警局督察張翊雋（左一）與台南市一分局警友會主任黃于珍（左二）慰問遭暴徒攻擊受傷的黃姓女警員（右二）。（警方提供）

台南市警一分局德高派出所黃姓女警與郭姓男警6日晚間8點多獲通報到東區崇德路、崇德十二街口取締汽車違規停車，兩員警到場見駕駛人不在車上，先開舉發白單，後來林姓男駕駛返回，員警交付白單、轉身離去時，林男竟抽出小斧頭揮砍女警背部、手部連劈3、4下，千鈞一髮之際郭姓警員回頭與負傷的黃姓女警聯手壓制凶嫌；林姓駕駛在警詢後依殺人未遂、妨害公務罪嫌移送法辦。

有網友在社群平台po出此事，許多網友紛痛批凶嫌太扯、太囂張、應該重判！

據了解，當時黃姓女警員（30多歲）與郭姓男警員一起巡邏時獲報這件違停案，駕車到場查處，兩警見違停在路口的車上沒有人，即先拍照、並開逕行舉發白單；不久，在附近購物的42歲林姓男子（涉違停車駕駛）回到車子現場，員警就告知「車子違停」，把白單交給林男。在取締過程，員警未見林男情緒有明顯波動。

待兩警完成執法、轉身欲離去時，林男涉從車內抽出1把登山、露營用的小斧頭就朝女警背後揮砍3、4下，女警背後濺血、仍負傷與男警同事回頭聯手壓制逮捕林男。接著，多輛警車警力到場支援，崇德路上排列多輛閃燈的警車，也讓路人側目想「發生什麼大事了！」。

幸好，當時女警有穿防彈背心，女警遭攻擊受傷後送醫治療縫合傷口，無生命危險。

案發後，市長黃偉哲獲悉此事也在臉書發文說「警察依法執勤，對於民眾不理性的行為絕不寬貸！」；台南市警局長林國清派督察張翊雋及台南市警一分局警友會主任黃于珍都趕到分局慰問執勤遭暴徒攻擊受傷的黃姓女警。對此，分局長章振國力挺員警依法執勤、並強調，警察依法執行公權力，絕不容許挑戰，對於不理性民眾的暴力行為，予以嚴正譴責、依法究辦，以維護警察同仁安全與尊嚴；同時勉勵所屬員警執勤時，務必強化自身能力、在執法過程全面提高警覺，以確保自身安全。

四十二歲林姓男子（右者）涉持小斧頭攻擊黃姓女警員。（民眾提供）

郭姓男警員見黃姓女警同事遭攻擊，回頭與女警一起壓制涉行凶的四十二歲林姓男子。（民眾提供）

