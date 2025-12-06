內埔2科大 警分局轄內車禍34.6％為大專院校學生

警方加強科大旁週邊道路執法。（警方提供）

屏東縣內埔鄉鄉內有兩家科技大學，其中校地廣大的屏東科技大學在今年9到10月一連發生兩起校園內的死亡車禍，校方將架設測速照相桿並以校規處置，而校外的部分，警方則是統計，整個轄區的今年1到11月底的2406件車禍中，竟有高達34.6%的駕駛者是大專院校學生。

內埔警分局指出，轄內有屏東科技大學及美和科技大學2所大專院校，很多大一新生都剛考取駕照，騎車技術不熟練、道安規則也不熟悉，再加上新來乍到內埔地區，道路交通狀況不清楚，因此很容易發生車禍。

內埔警分局統計，今年1月1日到11月30日，在轄內內埔、萬巒、瑪家、泰武鄉等4個鄉鎮，總共發生了2406件交通事故。而當事人身份為「大專院校（18-24歲）」學生者，在10件的A1類（嚴重）車禍中，有1件1人，在1232件的A2類（受傷）車禍中，有502件652人受傷，在1164件的A3類（財損）車禍中，有332件401人，大專院校學生佔全部交通事故件數比例，高達34.6%。

內埔警分局指出，車禍發生的前5大原因，分別是「未保持行車安全距離」、「恍神緊張心不在分心駕駛」、「轉彎未依規定」、「無號誌路口不停讓」及「起步時不注意」。因此為保護學生生命身體及維護轄區交通安全，內埔警分局員警將會持續加強取締「無照駕駛」、「未戴安全帽」、「逆向駕駛」、「未兩段式左轉」、「闖紅燈」及「酒後駕車」等重大違規行為。

內埔警分局長江世宏提醒，無駕照就不可騎車或駕車，上路請遵守道路交通安全規則，比如不超速、不闖紅燈、要扣緊安全帽、遇無閃光、號誌路口要主動「停讓」等，人生旅程正要啟航，勿一時疏忽，讓家人遺憾終身。

