追女不成竟偷拍洗澡影片揚言外傳、開車衝撞 殺人未遂被起訴

邱姓男子追求A女不成，竟開車多次衝撞A女搭乘的機車，最後車子撞斷電桿才停下，衝擊力道之大令人昨舌。（警方提供）

23歲邱姓男子因為追求A女未果，竟然潛入A女家中偷拍A女洗澡影片，還傳送影片給A女強調「你的影片真的外流了」，更誇張的是，邱男發現A女搭王姓男子騎乘的機車，邱男竟然開車衝撞，兩人倒地後，邱男繼續迴車再撞，最後是邱男撞斷電桿無法行駛，A女才倖免於難，檢方以殺人未遂等罪嫌將邱男起訴。

警方調查，邱姓男子因追求A女未果，於今年8月4日清晨6點多前往A女位於平鎮區住處，見大門未鎖就進入住宅內，當時A女在其房內洗澡之際，邱男立刻拿起手機拍攝A女洗澡影片。

邱男於8月19日起至21日止，陸續以通訊軟體LINE傳送「你的影片真的外流了」、「你自己去認自己的身體」、「我他媽的愛你看不出來喔」、「我的愛是垃圾」、「就算你不相信我、我覺得我還是一樣會愛你」等語，並傳送洗澡影片給A女。

另邱男於8月23日晚間10點25分許，駕駛自小客車於平鎮區南京路、大連街口處，自後方高速追撞由王姓男子載A女的機車，見兩人倒地，邱男竟然迴車後再度衝撞、輾壓已倒臥在地的王姓男子，致王右側股骨粗隆間移位閉鎖性骨折、右手部擦傷等傷害；A女右上肢挫傷、左臀挫傷擦傷、背部挫傷擦傷；連在場黃 姓民眾也受波及。

最後因邱男駕駛車輛撞斷電桿後無法行駛，現場民眾報警，警方到場逮捕邱男，並將A女等3人送醫幸無大礙。

庭訊時，邱姓男子對上開犯行坦承不諱，核與相關證物，足認被告之自白與事實相符， 被告犯嫌堪以認定，全案以違反刑法無故攝錄他人性影像罪、跟蹤騷擾防治法、殺人未遂等罪嫌起訴。

