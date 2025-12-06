職業軍人酒駕被勒令退伍 今晨酒後又駕車衝撞路邊停放車輛及中華電信電箱

澎湖發生酒駕釀禍事件，停放路邊車輛無辜受害。（記者劉禹慶攝）

今年甫因酒駕案件遭到軍方汰除的陳姓職業軍人，勒令退伍後從事零工，但卻未記取教訓，還是酒後駕車釀禍。今（6）日清晨駕車由三多路右轉文光路，在文光統一超商旁直接撞擊停放路邊車輛及中華電信電箱，深夜巨響驚醒不少酣睡中住戶，紛紛出門查看，警方趕抵為駕駛進行酒測，酒測值高達0.9。

馬公警分局調查指出，今日凌晨3時30分許，1輛由陳姓民眾（94年次）駕駛白色休旅車，自三多路右轉文光路往重光方向行駛，行經文光統一超商旁，疑似轉彎車速過快，又未抓住距離，直接衝撞對向停放銀色自小客車，由於衝擊力道過大，道路四周散發2車零件，陳姓駕駛車前號牌也掉落地上，無辜遭殃的路邊停放車輛，更直接位移，破壞路旁中華電信電箱。

由於發生時間在深夜，鄰近多數住戶都在睡夢之中，被連續2聲撞擊巨響驚醒，紛紛出門查看，並報警處理，馬公警分局交通分隊處理員警對肇事陳男，實施呼氣式酒精濃度值檢測，測得酒測值為0.90MG/L，遂依酒駕肇事公共危險罪嫌偵辦，並由員警向鄰近住戶借用打掃工具清理路面障礙。

據了解，涉嫌酒駕的陳姓男子，今年已2度遭到警方查獲酒駕，前一次斷送其大好前程，被迫由職業軍人退伍，現只能四處打零工，租住在馬公重光里，自訴與友人在路邊喝了6瓶啤酒，駕車返家途中發生意外。因陳姓民眾無毒品前科，外表也無異狀，同時身上未飄散毒品惡臭，所以警方並未進行毒測。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

涉嫌酒駕男子情緒一度不穩，警方在旁安撫並實施酒測。（記者劉禹慶攝）

警方深夜向住戶借清潔用具將路面散發零件清除。（記者劉禹慶攝）

