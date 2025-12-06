為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    基隆廚師性侵身障女賠2萬 法官認無效判7年10月

    2025/12/06 09:48 記者林嘉東／基隆報導
    鄭姓男子廚師被控以手指性侵領有殘障手冊的小芬，法院依鄭對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判7年10月徒刑。（記者林嘉東攝）

    鄭姓男子廚師被控以手指性侵領有殘障手冊的小芬，法院依鄭對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判7年10月徒刑。（記者林嘉東攝）

    基隆市鄭姓廚師明知友人的女兒小芬（化名）心智有缺陷，領有殘障手冊，竟跑到小芬房間內，不顧小芬不斷喊痛，仍把手指插入小芬下體，還舔她下體，事後，以2萬元與小芬和解。基隆地院審理時，法官認為小芬不知和解的真意，依鄭男對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判他7年10月徒刑。

    鄭姓男子認識小芬的母親多年，知道小芬心智有缺陷，領有智能障礙手冊，被控於去年12月間某日上午8時許，跑到小芬住處臥房內，不顧小芬喊疼，仍把右手中指插入小芬下體，並繼續舔她下體，強制性交1次得逞。

    法院審理時，鄭辯稱，並未強迫小芬就範，是小芬自己脫褲子，他有經過小芬同意，後來小芬說會痛，他就沒有再繼續，他沒有打小芬，也沒有違背小芬意願；不過，小芬證稱，鄭男以手指插入她下體時，她不斷喊疼，鄭仍繼續弄她，還舔她下體。

    法官依在小芬下體採到鄭男DNA，與小芬指證，認定鄭確實指侵小芬強制性交得逞。鄭男雖在事後，有賠償小芬台幣2萬元，但法官認為小芬不知道和解的真意，依鄭男對心智缺陷之人犯強制性交罪，重判他7年10月徒刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播