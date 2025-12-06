為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    強化毒品檢驗量能 屏縣檢驗中心提升喪屍煙彈查緝效能

    2025/12/06 08:36 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能 。（屏東縣政府提供）

    屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能 。（屏東縣政府提供）

    為提升新興毒品的偵測與防制能力，屏東縣檢驗中心近年持續強化毒品檢驗量能，其中4項依托咪酯類（俗稱「喪屍煙彈」）的毒品及藥物濫用尿液檢測，都已通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）認證，檢驗品質符合國家標準。

    屏東縣府衛生局表示，屏縣檢驗中心為全國唯一同時具備毒品與藥物濫用尿液檢驗量能的地方政府機關，已通過TFDA毒品44項及藥物濫用尿液28項檢驗項目認證。近期喪屍煙彈濫用情形急遽攀升，對青少年及社區造成高度威脅，中心經TFDA認證後，即可執行相關樣品分析鑑定，協助相關單位迅速掌握案件資訊，提升查緝效能。

    衛生局長張秀君進一步說明，為因應新興毒品成分快速演變，已規劃於明（2026）年增購氣相層析串聯式質譜儀（GC-MS/MS），新設備投入後，可望提升毒品檢驗效能，縮短檢驗時程並提升鑑別靈敏度，使屏縣毒品檢驗量能更臻完備。未來檢驗中心也將持續強化專業設備與人力，以科學量能作為前端防制基礎，並配合各局處推動相關措施，建構更具韌性的毒品防制網絡，全面守護屏東鄉親的健康及安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能，提升喪屍煙彈查緝效能。（屏東縣政府提供）

    屏東縣檢驗中心強化毒品檢驗量能，提升喪屍煙彈查緝效能。（屏東縣政府提供）

    毒品檢驗儀器－氣相層析串聯式質譜儀。（屏東縣政府提供）

    毒品檢驗儀器－氣相層析串聯式質譜儀。（屏東縣政府提供）

