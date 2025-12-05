拉脫維亞爆男荒！女性被迫「租老公」 性別比失衡原因曝光

拉脫維亞的男女比例嚴重失衡。（歐新社）

位於波羅的海東岸的拉脫維亞（Latvia），當地近年正面臨著「男性短缺」，迫使許多急切或無奈的單身女性，不得不聘請「1小時老公」來幫忙做家務。造成拉脫維亞短缺男性的原因，在於女性普遍受教育程度較高、健康狀況較佳、壽命也比較長。

英媒《太陽報》報導，由於拉脫維亞的男性稀少，使「1小時老公」之類的服務蓬勃發展，讓女性能聘請男性來幫忙做家務與修繕工作。只需付出幾歐元，女性就能請到專業的技工，來安裝電視、組裝家具，甚至修理漏水的水龍頭。

據報導，無論是粉刷牆壁、修理管線，或是掛窗簾，「1小時老公」都可以使命必達，成為當地單身女性在生活中，離奇但實用的解方。甚至有業者標榜技工會在60分鐘內抵達，服務就像家務版的Uber。

拉脫維亞男性的高死亡率，是造成男性短缺的主因，除了男性壽命較短外，自殺率亦是女性的4倍。就有社會學家解釋，拉脫維亞的性別比失衡首次出現是在30到40歲之間，開車、酗酒以及職場意外對男性而言，風險主要高於女性，所以這個年齡層的男性，死亡率是女性的3倍。

專家也補充，在30歲以下的族群中，男性是比較多，但到了30至39歲的區間，女性就比男性多出將近3000人。同時，拉脫維亞女性的平均壽命，還比男性長11年，是歐盟中差距最大的國家。

此外，「大男子主義」更助長了這個跡象，有民眾提到，「人們普遍認為，喝得越多就越有男人味。」更有人說到，經濟不景氣會使一家之主陷入憂鬱，「然後他們開始喝酒或賭博，因為他們無法解決問題。」

而拉脫維亞的女性普遍更覺得，聰明的女人是單身的、真正漂亮的女人也是單身的，以致她們想找與自己旗鼓相當的伴侶，如果這個男生不合，聰明的女人根本不想要這種男人當伴侶。

歐盟統計局的資料顯示，拉脫維亞的女性比男性多15.5%，是歐盟平均的3倍多，且年齡越大差距越明顯，而當地的自殺者中，有超過80%為男性。

