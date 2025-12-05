違反數位服務法 歐盟對X平台開罰1.2億歐元

歐盟宣布對億萬富翁馬斯克旗下社群平台罰款1.2億歐元。（法新社資料照）

歐盟今（5日）宣布對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X罰款1.2億歐元（約新台幣43.73億元），理由是違反歐盟的網路內容規範，但此舉恐會引起美國政府不滿。

《路透》報導，歐盟今日宣布根據《數位服務法》（DSA）對X平台開罰，該法案要求網路平台加強打擊非法及有害內容。

歐盟指出，X平台的「驗證帳戶享有藍色勾勾」是一種欺騙性機制，另外X平台的廣告缺乏透明度，也未能提供研究人員獲取公開資料的存取權。

歐盟執委會技術主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）說，在考量違規性質、對歐盟使用者造成影響的嚴重程度，以及持續時間等因素之後，歐盟對X平台的處罰可以說是符合比例，「我們不是來這裡施加最高額罰金的。我們來這裡是為了確保我們的數位法規落實，如果你遵守我們的法律，你就不會被罰，事情就是這麼簡單。」

X平台的競爭對手Tiktok也被歐盟指控違反《數位服務法》，但Tiktok承諾做出改善，因此免於被罰款。

在歐盟決定出爐前，美國副總統范斯（JD Vance）在X平台發文說：「有傳聞稱，歐盟執委會打算以未執行審查為由罰款X數億美元。歐盟應該支持言論自由，而不是因為垃圾問題攻擊美國公司。」

歐盟執委員回應，歐盟法律是為了捍衛自身的數位與民主標準，無意針對任何國家。

