為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    違反數位服務法 歐盟對X平台開罰1.2億歐元

    2025/12/05 20:48 即時新聞／綜合報導
    歐盟宣布對億萬富翁馬斯克旗下社群平台罰款1.2億歐元。（法新社資料照）

    歐盟宣布對億萬富翁馬斯克旗下社群平台罰款1.2億歐元。（法新社資料照）

    歐盟今（5日）宣布對億萬富翁馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X罰款1.2億歐元（約新台幣43.73億元），理由是違反歐盟的網路內容規範，但此舉恐會引起美國政府不滿。

    《路透》報導，歐盟今日宣布根據《數位服務法》（DSA）對X平台開罰，該法案要求網路平台加強打擊非法及有害內容。

    歐盟指出，X平台的「驗證帳戶享有藍色勾勾」是一種欺騙性機制，另外X平台的廣告缺乏透明度，也未能提供研究人員獲取公開資料的存取權。

    歐盟執委會技術主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）說，在考量違規性質、對歐盟使用者造成影響的嚴重程度，以及持續時間等因素之後，歐盟對X平台的處罰可以說是符合比例，「我們不是來這裡施加最高額罰金的。我們來這裡是為了確保我們的數位法規落實，如果你遵守我們的法律，你就不會被罰，事情就是這麼簡單。」

    X平台的競爭對手Tiktok也被歐盟指控違反《數位服務法》，但Tiktok承諾做出改善，因此免於被罰款。

    在歐盟決定出爐前，美國副總統范斯（JD Vance）在X平台發文說：「有傳聞稱，歐盟執委會打算以未執行審查為由罰款X數億美元。歐盟應該支持言論自由，而不是因為垃圾問題攻擊美國公司。」

    歐盟執委員回應，歐盟法律是為了捍衛自身的數位與民主標準，無意針對任何國家。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播