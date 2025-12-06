為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鼻酸！清寒男大生打工積蓄遭騙光 跟阿嬤徹夜聊天後走絕路

    2025/12/06 08:24 記者湯世名／彰化報導
    《十方功德行善團》創辦人陳永聰將善款交給劉生的母親。（圖由陳永聰提供）

    《十方功德行善團》創辦人陳永聰將善款交給劉生的母親。（圖由陳永聰提供）

    可惡的詐騙集團！彰化縣1名家境清寒的20歲劉姓男大生，努力考上台北某知名大學後半工半讀辛苦攢錢當學費，卻被詐團騙走所有積蓄，為不拖累家人向銀行借貸，背負沉重債務，最終被壓垮，日前回到彰化老家後悶悶不樂被母親得知遭詐，卻始終不透露遭詐金額，就在與阿嬤聊天至清晨4點後選擇走上絕路，被家屬發現倒臥浴室，送醫不治。彰化警方據報已展開追查，務必要加詐團繩之以法。

    主動伸出援手的《十方功德行善團》創辦人陳永聰指出，劉生家境非常清苦，父親早逝，母親一人辛苦工作，獨立撫養男大生與2名姊妹，劉生是家中唯一男生。

    為了減輕母親沉重經濟負擔，劉生努力考上台北某知名大學，半工半讀攢錢繳學費與生活開銷，完全不讓母親操心，不料卻被詐騙集團盯上，辛苦攢下的打工積蓄被騙光，還因不願讓母親擔心而向銀行借貸，又背負沉重的銀行貸款。重大的經濟與心理壓力終於將他壓垮。

    劉生日前回到彰化老家，母親發覺其悶悶不樂，追問才知被詐團詐騙還背負銀行債務，讓母親相當憂心，還不斷開導他；彰化縣消防局11月29日上午10點接獲報案，劉生被發現倒臥住處浴室，消防人員趕抵搶救，已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。警方進一步了解發現，前一晚劉生還與同住的阿嬤聊天至清晨4點，沒想到早上就被發現倒在浴室，家屬悲痛萬分。

    長期行善的《十方功德行善團》創辦人陳永聰在了解劉家處境後，決定幫助家屬喪葬費用，共捐助11萬元，讓劉生一路好走。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

