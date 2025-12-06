8旬婦遭詐欲匯千萬「3度被攔」 見女警脫口「怎麼又是妳？」

女警積極勸說施女小心詐騙。（記者鄭景議翻攝）

台北市文山區一名年近8旬的施姓婦人，上月19日前往銀行欲匯款1000萬元，宣稱要購買黃金，行員見她說詞反覆，懷疑施婦遭詐報警，未料施婦見到文山第二分局景美派出所到場女警潘惠滿，居然脫口而出「怎麼又是妳？」原來這已經是文山警與婦人兩個多月來「第三度交手」，施婦今年10月就兩度因欲提領鉅款遭警方攔阻，沒想到仍執迷不悟，所幸在警方與行員的勸說下，最終施婦聽從建議，取消交易，成功守住積蓄。

文山第二分局表示，施婦先前在今年10月就曾2度至銀行欲提領300萬及3500萬元，其中3500萬那次就是女警潘惠滿出面攔阻。當時施婦說詞反覆，潘員又在其手機內發現「USDT」等不明投資話術，研判為投資詐騙，成功攔阻。未料近日施婦再度前往同一家銀行欲匯款1000萬元。

景美派出所巡佐曾俊哲、警員潘惠滿到場後，立即認出彼此，潘員無奈表示「你怎麼又來這邊」，施婦也忍不住脫口：「怎麼又是妳？」

施婦一開始拒絕說明用途，還指責警方侵犯隱私。在多次溝通後，施婦終於鬆口表示實際上是要「購買黃金」。

考量金額龐大、說法反覆，行員與警方擔心她再次落入詐騙陷阱，建議若確有購買需求，應請銀樓業者親自陪同到場辦理，以避免遭利用。施婦最終聽從建議，取消交易。

文山第二分局提醒，詐騙集團常以「投資黃金」、「虛擬貨幣」等名義誘使民眾匯出巨款，並以話術誤導受害者隱瞞事實。警方呼籲民眾切記：高獲利等於高風險，陌生投資一律不要碰。遇有任何可疑匯款或投資訊息，請立即撥打165反詐騙專線或110，讓警方第一時間介入，共同守護財產安全。

景美派出所巡佐曾俊哲（左）、警員潘惠滿（右）。（記者鄭景議翻攝）

