宜蘭24歲男警特勤遭撞命危，家屬不滿休假被召回。（警方提供）

宜蘭礁溪24歲林姓男警員，今晚執行副總統蕭美琴交管特勤時，遭偏離車道的廂型車撞進車底，造成臟器外露、腰部以下及右大腿嚴重開放性骨折送醫急救，迄今尚未脫險；家屬趕赴醫院，不滿兒子休假被召回，表示無法接受這樣的事情，盼醫護能全力救回兒子。

來自新北三重的林姓警員，平時執勤態度認真，畢業後就分發到礁溪警分局，先到大里所服務後調任礁溪所，從警約4年，父親剛自警界退休，今天接獲兒子值勤遭撞消息，連同妻子及兒子的女友急忙趕赴醫院。

3人到場後情緒崩潰，林母泣訴「還我兒子」，林父則質疑，兒子休假卻被管休召回上班才會出事。對此，警方回應，副總統蕭美琴到宜蘭視察，特勤需動用較多警力，才把休假警員調出來交管。

行政院政務委員陳金德、立委陳俊宇以及宜蘭縣代理縣長林茂盛、警察局長劉炯炫、礁溪分局長黃靖堯等人，獲報第一時間均赴醫院探視，警政署長張榮興聞訊也趕往途中。

林員因臟器外露，右大腿開放性骨折，意識模糊加上生命徵象不穩定，陽交大附醫急重症團隊正全力搶救，迄今尚未脫險。

肇事的39歲徐姓駕駛，是新竹人，平時開租賃廂型車載客，今天載妻子赴礁溪泡湯，疑恍神不慎撞到林員，車禍後疑似受到驚嚇，無法清楚描述事發經過，僅稱「直直的開，不知為什麼撞到警察。」徐姓駕駛無酒駕，詳細肇事原因尚待警方釐清。

