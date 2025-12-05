台鹽綠能弊案董事代表作證 辯方質疑：檢誘導污染證詞

台鹽綠能弊案程序庭傳官股與民股董事代表作證，辯方質疑檢方誘導問話，指董事證詞被貼上不符常規等文字，已遭污染。（資料照，擷取自官網）

台鹽綠能弊案今在台南地方法院開程序庭，傳喚陳姓官股董事與梁姓民股董事代表作證，辯方緊咬一句「利潤分給外包商合不合理？」質疑檢方誘導，讓董事證詞出現所謂「不符常規」的說法，因為正常的商人聽到利潤要分別人，就會覺得不合理。

檢方指控，被告明知台鹽缺乏土地開發與新能源經驗，卻看準漁電共生利潤可觀，與土地開發商合作設計商業模式，將土地開發利潤分給外包的土地開發公司，藉此掏空台鹽。

請繼續往下閱讀...

辯護人則還原台鹽內部構想，強調商業模式是由土地開發商出面整合土地，再由台鹽舉辦說明會、承租鹽田地，引進大型企業投資架設光電板，由台鹽販售後續管理與維護服務賺取收益，尚未真正實行就遭偵辦，檢方卻片面把利潤分配當成圖利證據。

2名董事代表在庭上回應時都表示，當年董事會談的是台鹽轉型新能源方向，會中有人提出台鹽欠缺土地開發與綠能專業，但多數董事沒有意見，由董事長陳啓昱裁決通過，再報請經濟部核定，經濟部認為可行，只是提醒台鹽要注意租地可能引起地方反彈與抗爭。

設計商業模式的台鹽前總經理、被告蘇坤煌的律師蘇敬宇認為，檢方偵訊時，問到「土地開發利潤分給外包商合不合理？」正常的商人都會覺得不合理，卻沒有告知被訊問的董事，如果台鹽不發包，自己做土地開發，成本、風險更高。

加上台鹽董事多數對新能源不了解，檢方只用董事覺得利潤給外包商「不合理」，就指稱被告與土地開發商勾串掏空台鹽，認為這種問法早已讓證詞受到污染，全案後續仍待合議庭持續審理。

