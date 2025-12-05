為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台鹽綠能弊案董事代表作證 辯方質疑：檢誘導污染證詞

    2025/12/05 20:24 記者王捷／台南報導
    台鹽綠能弊案程序庭傳官股與民股董事代表作證，辯方質疑檢方誘導問話，指董事證詞被貼上不符常規等文字，已遭污染。（資料照，擷取自官網）

    台鹽綠能弊案程序庭傳官股與民股董事代表作證，辯方質疑檢方誘導問話，指董事證詞被貼上不符常規等文字，已遭污染。（資料照，擷取自官網）

    台鹽綠能弊案今在台南地方法院開程序庭，傳喚陳姓官股董事與梁姓民股董事代表作證，辯方緊咬一句「利潤分給外包商合不合理？」質疑檢方誘導，讓董事證詞出現所謂「不符常規」的說法，因為正常的商人聽到利潤要分別人，就會覺得不合理。

    檢方指控，被告明知台鹽缺乏土地開發與新能源經驗，卻看準漁電共生利潤可觀，與土地開發商合作設計商業模式，將土地開發利潤分給外包的土地開發公司，藉此掏空台鹽。

    辯護人則還原台鹽內部構想，強調商業模式是由土地開發商出面整合土地，再由台鹽舉辦說明會、承租鹽田地，引進大型企業投資架設光電板，由台鹽販售後續管理與維護服務賺取收益，尚未真正實行就遭偵辦，檢方卻片面把利潤分配當成圖利證據。

    2名董事代表在庭上回應時都表示，當年董事會談的是台鹽轉型新能源方向，會中有人提出台鹽欠缺土地開發與綠能專業，但多數董事沒有意見，由董事長陳啓昱裁決通過，再報請經濟部核定，經濟部認為可行，只是提醒台鹽要注意租地可能引起地方反彈與抗爭。

    設計商業模式的台鹽前總經理、被告蘇坤煌的律師蘇敬宇認為，檢方偵訊時，問到「土地開發利潤分給外包商合不合理？」正常的商人都會覺得不合理，卻沒有告知被訊問的董事，如果台鹽不發包，自己做土地開發，成本、風險更高。

    加上台鹽董事多數對新能源不了解，檢方只用董事覺得利潤給外包商「不合理」，就指稱被告與土地開發商勾串掏空台鹽，認為這種問法早已讓證詞受到污染，全案後續仍待合議庭持續審理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播