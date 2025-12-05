「創意私房」狼師偷拍、猥褻判12年 上訴稱後悔不再犯遭駁回

台中地檢署偵辦「創意私房」社群會員，陳姓男子涉長期利用職務便利偷拍女學生及女童，並遭控侵害多名未成年人，一審判處12年徒刑，案件經上訴，台中高分院近日維持一審判決，駁回上訴。（資料照）

台中地檢署偵辦「創意私房」社群會員，查出曾任補習班教師與國小代課教師的陳姓男子，涉長期利用職務便利偷拍女學生及女童，並遭控侵害多名未成年人，遭台中地院依多項罪名判處12年徒刑，案件經上訴，台中高分院近日維持一審判決，駁回上訴。

40歲陳男曾在台北多間補習班任教，也曾在國小擔任代課教師，期間被控以校外教學、假期活動或課後陪同等名目和學生接觸，並在民宿、住所或補習班廁所內，暗藏微型攝影裝置偷拍，所使用的裝置包括寶特瓶、USB、芳香劑外殼等偽裝器材。

請繼續往下閱讀...

該案件是在檢警偵辦「創意私房」社群相關案件時曝光，台中地檢署鎖定陳男為社群會員之一，搜索其住所及任教場域後，查扣相關錄影設備與影像檔案，經清查被害人達30人，其中未成年25人，依刑法對未滿14歲少女為猥褻行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位等多項罪名起訴。

台中地院今年5月宣判，依多項罪名量處12年徒刑，陳男上訴時表示後悔，稱自身行為「一時失慮」、非蓄意累犯並保證「永不再犯」，也主張家庭因素希望減輕其刑。然而，台中高分院合議庭審酌後認為，本案屬多次、長期間的行為，且被害人多為兒少，案件造成的影響深遠，近日駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法