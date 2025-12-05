為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「創意私房」狼師偷拍、猥褻判12年 上訴稱後悔不再犯遭駁回

    2025/12/05 18:25 記者許國楨／台中報導
    台中地檢署偵辦「創意私房」社群會員，陳姓男子涉長期利用職務便利偷拍女學生及女童，並遭控侵害多名未成年人，一審判處12年徒刑，案件經上訴，台中高分院近日維持一審判決，駁回上訴。（資料照）

    台中地檢署偵辦「創意私房」社群會員，陳姓男子涉長期利用職務便利偷拍女學生及女童，並遭控侵害多名未成年人，一審判處12年徒刑，案件經上訴，台中高分院近日維持一審判決，駁回上訴。（資料照）

    台中地檢署偵辦「創意私房」社群會員，查出曾任補習班教師與國小代課教師的陳姓男子，涉長期利用職務便利偷拍女學生及女童，並遭控侵害多名未成年人，遭台中地院依多項罪名判處12年徒刑，案件經上訴，台中高分院近日維持一審判決，駁回上訴。

    40歲陳男曾在台北多間補習班任教，也曾在國小擔任代課教師，期間被控以校外教學、假期活動或課後陪同等名目和學生接觸，並在民宿、住所或補習班廁所內，暗藏微型攝影裝置偷拍，所使用的裝置包括寶特瓶、USB、芳香劑外殼等偽裝器材。

    該案件是在檢警偵辦「創意私房」社群相關案件時曝光，台中地檢署鎖定陳男為社群會員之一，搜索其住所及任教場域後，查扣相關錄影設備與影像檔案，經清查被害人達30人，其中未成年25人，依刑法對未滿14歲少女為猥褻行為、利用權勢猥褻、散布猥褻影像、竊錄隱私部位等多項罪名起訴。

    台中地院今年5月宣判，依多項罪名量處12年徒刑，陳男上訴時表示後悔，稱自身行為「一時失慮」、非蓄意累犯並保證「永不再犯」，也主張家庭因素希望減輕其刑。然而，台中高分院合議庭審酌後認為，本案屬多次、長期間的行為，且被害人多為兒少，案件造成的影響深遠，近日駁回上訴，維持原判，仍可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播