蘆洲義消驚傳駐地賭博、喝酒詐領救災費 新北消防局除名7人送辦

蘆洲義消驚傳駐地賭博、喝酒詐領救災費 新北消防局除名7人送辦2025/12/01 22:31 記者吳仁捷／新北報導
新北市消防局接獲有義消在駐地賭博、喝酒情資，展開自清自檢，認定該義消副分隊長、幹事及隊員共7人涉及不法，除將7人退隊，也函送法辦。（資料照）
新北市義消總隊蘆洲分隊一名副分隊長遭隊員檢舉，在駐地賭博、喝酒，去年林口南亞大火兩天救災未出勤，還涉嫌溢領協勤鐘點、救災費，新北市消防局民力運用科接獲情資，展開自清自檢，認定義消副分隊長、幹事及隊員共7人涉及不法，除將7人退隊，也函送法辦，以免少數義消偏差行徑，影響整體士氣。
據透露，新北義消第三大隊蘆洲義消編制兩位副分隊長，其中一人及義消幹事及隊員共7人被爆料，去年消防局第二大隊轄區林口南亞廠大火，涉案的副分隊長未出動協勤救災，卻於分隊報到後，與幾名義消在義消隊部協勤室喝酒、打牌，甚至詐領3小時救災費及5小時協勤費，看在辛苦救災累癱的義消眼中，格外刺眼，憤而向消防分隊幹事反映。
新北市消防局民力運用科表示，當時接獲情資，便主動介入了解，列管在案，近來社群披露義消副分隊長「沒救災打火，詐領鐘點、救災費…」後，義消出面承認或作證，約談涉案的7人，都承認救災集合後，待命時在駐地賭博、喝酒，未出勤卻領取救災費。
消防局施以鐵腕，將7名義消退隊、除名，追討詐領救災費、鐘點費及服務證，並依偽造文書、貪汙等罪嫌送辦，一併追究相關督導不周連帶責任。
