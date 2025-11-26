為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    民眾搭乘台鐵區間車 背包內行動電源突自燃

    2025/11/26 10:23 記者歐素美／台中報導
    民眾搭乘台鐵區間車，背包內的行動電源突然起火燃燒。（圖擷取自記者爆料網）

    民眾搭乘台鐵區間車，背包內的行動電源突然起火燃燒。（圖擷取自記者爆料網）

    今天上午6點多，民眾搭乘台鐵2122次區間車，停靠台中市潭子區栗林站時，第5車廂中有旅客放在背包內的行動電源突然自燃，冒出濃煙及火勢，嚇得車廂內的乘客趕緊下車疏散，鐵路警察局台中分局豐原派出所接獲列車長通報，立即派員趕赴現場，但民眾已以滅火器撲滅火勢，現場無人受傷，警方將調閱車廂監視器，以釐清案情。

    鐵路警察局台中分局豐原派出所表示，今天上午6點52分接獲列車長通報，台鐵2122次區間車第5車廂內（停靠栗林站）發生旅客放置背包內行動電源自燃，立即派員趕赴現場處理。

    經查該旅客將未開啟使用的行動電源放置背包內，2122次區間車停靠栗林站時，行動電源突不明原因自燃，經現場旅客發現後，立即使用滅火器撲滅，現場無人受傷，警方到場蒐證，該車廂座椅及地板輕微損傷，警方將調閱車廂監視器，以釐清案情。

    鐵路警察局呼籲，民眾搭乘火車需將個人行動電源隨身攜帶保管，並在視線可及範圍，若發現冒煙、異味或過熱情形，應立即停止使用並通知列車人員，以共同維護列車運輸安全。

    熱門推播