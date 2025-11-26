涉圖利妻舅 連江縣前秘書長張雲龍100萬交保

從小懷抱司法夢，立志成為檢察官，因緣際會進入連江縣政府服務30多年，今年7月榮退的連江縣政府前秘書長張雲龍，昨（25日）因涉嫌圖利妻舅蕭松年而被檢廉約談，台北地檢署今晨複訊後諭知張100萬交保並限制出境出海及限制住居，並施以科技監控。

其他被告部分，蕭松年50萬交保、行人公司負責人李宛諭30萬元交保，行遠公司實際負責人鄧浩及登記負責人郭倩如各10萬元交保，張雲龍之妻蕭若芸請回。

張龍德少年時立志成為檢察官，因家境選擇東吳大學法律系夜間部，半工半讀完成學業，最後雖未能如願擔任檢察官，但也進入連江縣服務，30多年來歷任法制業務、消費者保護官、連江縣議會法制室主任，到成為縣府秘書長，今年7月退休，如今卻捲入貪污圖利案件而被約談。

據了解，蕭松年是都市里人規劃設計公司主持人，張龍德則是他的姊夫，2020年間，蕭涉借用行遠公司名義，投標預算金額近2千萬元的連江縣政府「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫通盤檢討」採購案。

檢廉調查，廠商得標後卻發生違規情形，且恐面臨裁罰，2021年間，張男疑利用秘書長身分向下屬施壓，要求關於此公司的公文須經過他決行，之後裁罰也疑似不了了之，且不久後，張妻的帳戶就有數十萬元不明資金進入；檢廉因此懷疑張涉主導「沒收」裁罰以圖利妻舅。

檢廉還發現，張在2023年一件預算金額約4百萬元的「連江縣環境景觀總顧問服務計畫」採購案中，擔任評選委員會評選委員兼召集人身分，涉明知妻舅以另一家行人公司借牌投標，經提醒仍未迴避，甚至主導會議讓該公司得標。

檢察官黃琬珺昨指揮廉政署兵分6路搜索張、蕭等人住處，並約談張、蕭等人，訊後被告大多交保，全案朝違反政府採購法及圖利等罪嫌偵辦。

