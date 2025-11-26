為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄大貨車闖紅燈撞自小貨車 2人受傷

    2025/11/26 06:36 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄發生大貨車闖紅燈，與自小貨車發生車禍，現場冒出大量濃煙，凸顯車禍撞擊力道猛烈。（民眾提供）

    高雄市一名陳姓男子駕駛大貨車，行經鳳山區過埤路與過勇路口，竟然直接闖紅燈，與羅姓男子駕駛自小貨車發生碰撞，造成2人受傷1人送醫救治。

    鳳山警分局過埤所今天凌晨3時許接獲民眾通報，稱鳳山區過埤路與過勇路口發生車禍，陳姓男子（36歲）駕駛大貨車，沿著過勇路南往北方向直行，經過埤路與過勇路口。適逢羅姓男子（38歲）駕駛自小貨車，沿著過埤路東向西方向直行，經過埤路與過勇路口；2人於過埤路與過勇路口發生碰撞肇事，現場冒出大量濃煙，凸顯車禍撞擊力道猛烈。

    警方據報趕赴現場處理，對2人實施酒測，確認無飲酒情事，雙方酒測值均為0；陳男擦傷未送醫，羅男多處擦傷，救護車送往國軍高雄總醫院救治，所幸沒有生命危險。

    警方勘驗車禍現場，初步認定肇事原因為陳男疑似闖紅燈，詳細肇事原因將由交通大隊進一步判定。

    鳳山分局呼籲民眾駕駛行車上路，應遵守交通規則，以維護行車安全。

    高雄發生大貨車闖紅燈，與自小貨車發生車禍，造成2人受傷1人送醫。（民眾提供）

    高雄發生大貨車闖紅燈，與自小貨車發生車禍。（民眾提供）

    高雄發生大貨車闖紅燈，與自小貨車發生車禍。（民眾提供）

