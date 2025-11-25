為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    獨家》這教會只准約會自己人 婚前抱抱親親會公開批鬥

    2025/11/25 12:37 記者陳彩玲／台北報導
    TCOC的單身男女若情投意合要交往，必須經過各自的領導同意。示意圖。（AI製成）

    TCOC的單身男女若情投意合要交往，必須經過各自的領導同意。示意圖。（AI製成）

    台灣國際基督教協會（TCOC）被控在內部設下嚴格的「門徒制度」，單身教徒的婚姻也被TCOC領袖掌控。被害人小岡（化名）指稱，教會嚴禁單身男女和組織以外的異性交流，僅能和自己教會的弟兄姊妹約會，且在未被領導認同交往前，不能牽手、擁抱、親吻，更禁止婚前性行為，否則會被以「犯姦淫」公審、批鬥，至於情意相投的兩人是否能成婚，也只有領導能決定。

    TCOC為塑造獨特性，創造許多教會專用的詞彙，比如「Double Date」、「Go Steady」、「Single Date」、「Break Up」等，均是單身男女間經常使用的單詞。小岡解釋，教會規定單身教徒不能和組織以外的異性吃飯、約會，因此領導會要求單身男性主動邀約單身女性在假日吃飯聊天、互相交流，且嚴厲規定必須兩對、4人一起約會，因此稱為「Double Date」。

    小岡說，每次「Double Date」的時間是下午約5點開始，最晚不能超過晚上9點半，不能有任何情侶間的肢體接觸，通常是男方付錢，女方事後撰寫小卡片，或回贈小禮物，而約會的過程都必須一五一十的告訴自己的領導，若有一對男女「Double Date」後，發現兩人情投意合，想要進到下一步變成男女朋友，必須要有雙方領導同意。

    領導同意後雙方的關係會進入「Go Steady」，也就是穩定狀態，在教會代表著兩人是情侶關係，一個月可以1次「Single Date」單獨出去約會，但只能牽手，不能擁抱、親吻，更嚴禁性行為，若在婚前逾矩，就會被認定是犯姦淫，領導會在小組會議時，要求逾矩的男、女分開，各自向弟兄、姊妹們公開懺悔，並將事發過程公諸於世。

    相關新聞請見：

    「異端」以神之名斂財？台大校友也受害 社會菁英求助無門

    傳教？斂財？國際基督教協會被控上億「奉獻」去向不明

    「門徒制度」綁架教徒？TCOC被控詛咒離開者「下地獄」

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

