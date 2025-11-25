獨家》傳教？斂財？國際基督教協會被控上億「奉獻」去向不明

劉姓男子等被害人控訴，教會以神之名斂財，初估至少上億元奉獻不知去向。示意圖。（AI製成）

台灣國際基督教協會（TCOC）自1991年來台傳教，巔峰時期有700多名教徒，後來陸續發生主任牧師覃思源涉挪用百萬公款購車、牧師曾國榮講道疑抄襲西雅圖靈糧堂、知名教授兼牧師外遇等事件，教徒降至300餘人，劉姓男子等被害人控訴，教會以神之名斂財，初估至少上億元奉獻不知去向，檢調機關調查中。

全案源於1991年，覃思源帶領係屬美國國際基督教（ICOC）教派的傳道團，從香港來台，向台北市政府申請成立「台北市基督教聖經實踐推廣協會」，起初立足台灣大學，專門吸取台大電機、法律、醫學系的菁英分子。劉男指出，後來美國ICOC爆出性侵未成年女孩等醜聞，在台組織為掩蓋真身，以合併名義，將協會解散，改名成立「台灣國際基督教協會（TCOC）」，對外自稱台北國際基督教會大安、松山等，否認自己與ICOC有關連。

請繼續往下閱讀...

劉男等被害人表示，2012年間，一名曾任教會的財務人員，在會議中向教徒們懺悔，她10年前受覃思源指示挪用教會公款，讓覃男借走100萬元購買CRV休旅車，內部將此稱為「CRV事件」，當時覃男委由律師出具意見書說明，自己只是向教會借款，且已全數還清，並未觸犯刑法。

但許多教徒仍認為疑點重重，提出查看教會帳冊，卻被冠上「質疑神」的名號霸凌、踢出教會，多數人不敢有二心。有教徒轉向主管機關請求查帳，意外發現許多骨幹教徒並非協會成員，沒有查帳資格，只有覃男及教會高層才在會員名冊，開始有教徒懷疑被要求繳納的「十一奉獻」、「特別奉獻」，可能被教會高層收進自己口袋，至少上億元奉獻不知去向，當時有數百人紛紛離去。

後來又爆出牧師外遇醜聞，以及曾國榮於去年主日講到時，疑似抄襲西雅圖靈糧堂官網每日靈修，被嘲諷為「抄襲牧師」、「抄靈糧牧師」。劉男指出，近年離開TCOC的教徒越來越多，目前有近百名受害者成立群組、粉專，只希望透過網路發聲，不要再有民眾被拉進教會受害。

相關新聞請見：

「異端」以神之名斂財？台大校友也受害 社會菁英求助無門

「門徒制度」綁架教徒？TCOC被控詛咒離開者「下地獄」

這教會只准約會自己人 婚前抱抱親親會公開批鬥

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法