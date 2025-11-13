21刀砍死妻、勒斃幼子 三重男身亡不起訴

新北市三重區一家3口命案。（記者陳彩玲翻攝）

42歲廖姓男子今年7月疑與劉姓妻子發生爭執，涉拿刀砍死妻子，又開車帶著不滿1歲的幼子逃往台北市陽明山馬槽橋，在車內將幼子勒斃後輕生，警方到場後兩人均已身亡。新北地檢署查出劉女身上受有21處刀傷，認定廖男涉犯殺人罪，但因廖以死亡，予以不起訴處分；至於廖男勒斃幼子部分，由士林地檢署偵辦中。

檢警調查，劉女與母親、幼子、廖男同住在新北市三重區一處公寓，7月9日下午5時許，劉母返家發現女兒倒臥浴室，身上多處刀傷，身旁有一把長約25公分的料理刀已被清洗過，疑似為凶器，嚇得趕緊報警，但警消到場送醫仍傷重不治。



警方隨即展開追查，認為廖男涉有重嫌，經調閱監視器，發現廖男曾獨自離家，約下午1時許抱幼子開車離家，下午3時許車子現身陽金公路、4時許開到北投馬槽橋，立即循線前往馬槽橋，發現廖男轎車停放於橋下，但廖與其幼子均已身亡、陳屍車內。

檢警初步勘驗，發現兩人頸部都有勒痕，還在廖遺體上找到束帶，研判他先以束帶勒死幼子以後再於車內輕生。至於全案事發原因，初判是夫妻二人曾在住家發生爭吵，廖男一氣之下，持刀將妻子砍死。

新北地檢署今偵查終結，將劉女被砍殺部分，以廖男死亡，予以不起訴處分，至於勒斃幼子部分，目前由士林地檢署偵辦中。

