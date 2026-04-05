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    首頁 > 政治

    不只自稱中國台灣！《陽光女子》微博轉國台辦文還置頂 全網怒了

    2026/04/05 10:38 即時新聞／綜合報導
    電影《陽光女子合唱團》為進軍中國，官方微博宣傳時竟自稱為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發爭議。（資料照）

    電影《陽光女子合唱團》為進軍中國，官方微博宣傳時竟自稱為「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，引發爭議。（資料照）

    電影《陽光女子合唱團》昨（4）日在中國上映，因官方微博宣傳時，竟自稱為「『中國台灣』地區華語片影史票房冠軍」，引發矮化爭議。中國國台辦對此聲稱該表述符合「一個中國原則」，相關標註屬正常合理；隨後有網友發現，劇組官方微博竟轉發國台辦回應並置頂，引發台灣影迷強烈憤慨。

    《陽光女子合唱團》領取台灣政府合計逾1800萬元的國片補助金，並以7.5億元票房打破《海角七號》紀錄。然而，劇組為進入中國市場，除在宣傳中自矮身分，更傳出將片中同性領養情節修改為「姊妹情」。

    中國國台辦發言人張晗本月1日表示，台灣是中國不可分割的一部分，「中國台灣地區」是反映客觀事實，更反指民進黨政府動輒扣上統戰帽子，損害台灣業者利益。張晗聲稱，中方一貫支持兩岸影視交流，將維護台灣業者合法權益，任何政治打壓皆無法阻擋交流大勢。

    隨即有網友發現，《陽光女子合唱團》官方微博不僅轉發央視相關報導，更置頂寫下「一個中國，一份感動！」等文字，此舉讓台灣輿論瞬間沸騰。

    消息傳回台灣，大批網友嘲諷劇組「陽光女子合唱團轉發還置頂了 ，一個中國！一份感動！笑死我了」、「那兩個中國不就有兩份感動？」、「陽光女子合唱團膝蓋軟成這樣，還是根本沒有膝蓋」、「是下跪女子合唱團」、「哈哈哈那些護航仔呢？這個也是逼不得已分享的喔」

    更有影迷痛批進戲院觀看《陽光女子合唱團》是「2026年最後悔的事」。不少民眾呼籲相關單位應撤回補助並從嚴懲處，強調不應讓領取台灣納稅人資金的文化人，配合對岸進行政治表態，傷害台灣主權與民眾情感。

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    《陽光女子合唱團》官方微博轉發並置頂國台辦「一個中國」的回應，並寫下「一個中國，一份感動」。（擷取自Threads）

    《陽光女子合唱團》官方微博轉發並置頂國台辦「一個中國」的回應，並寫下「一個中國，一份感動」。（擷取自Threads）

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