柯文哲跟沈慶京見面至少17次 張育萌：去陶朱隱園像在走自家廚房

張育萌發文指出，檢調掌握到柯文哲的具體行程，柯文哲至少見了沈慶京17次，張批評柯：「現在回頭看，柯文哲以前最痛恨的官商勾結，他連任後就身體力行。」（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案，一審遭判刑17年，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，檢調掌握到柯文哲的具體行程，柯文哲至少見了沈慶京17次，張批評柯：「現在回頭看，柯文哲以前最痛恨的官商勾結，他連任後就身體力行。」

張育萌指出，柯文哲跟沈慶京見面至少17次，去陶朱隱園根本像「走自己家廚房」，柯文哲一確定連任，跟沈慶京的互動只差沒有天天見面，柯文哲在2018年12月18日因舉辦「雙城論壇」，公開跟沈慶京見面，但是到了2019年7月7日，蔡壁如傳訊息給李文宗說「明晚您陪市長拜會小沈」，8日晚上柯文哲就跟李文宗，一起到威京集團總部3樓跟沈慶京吃晚餐吃了3小時。同年11月28日，柯文哲又再度去威京總部，就是為了密訪沈慶京。

請繼續往下閱讀...

張育萌表示，柯文哲2020年開始為了要弄「屯田計畫」，叫李文宗募20億，柯文哲從此刻一改過去「反商」形象、用力募款。2月18日，應曉薇帶沈慶京到北市府，應曉薇跟沈慶京先到11樓拜訪柯文哲，再去副市長室；20日上午10點多，朱亞虎陪沈慶京到北市府找柯文哲，沈柯兩人談了一小時，朱則在市長室外的會客室等待，而就是這天，沈柯兩人討論到「增加容積率」。

張育萌續指，2020年6月20日、9月16日，柯文哲都在市長室直接跟沈慶京見面，完全沒要避嫌，也從來沒有依照「公務員廉政倫理規範」登錄建檔；時至2022年10月19日的京華廣場動土典禮，兩人也在此見面，那前後的5月19日、11月17日、12月7日，柯文哲都跟沈慶京見面，12月20日則是柯文哲跑到陶朱隱園跟沈慶京聚餐。

張育萌提到，柯文哲卸任市長後等同於「放飛自我」，2023年9月30日，正在競選總統的柯文哲獨自跑去陶朱隱園找沈慶京，除此之外，沈慶京10月26日下午1點多主動以「小沈」署名傳訊息給柯文哲問「方便請回電或這幾天何時見面？」同一天柯文哲又到威京集團。張育萌強調，到了2024年，監察院都已經糾正京華城案了，柯文哲在同年1月15日跑去威京集團，1月19日又跑去一次，時至3月13日，柯文哲又跑去陶朱隱園。

張育萌表示，上述日程是檢察官掌握柯文哲的具體行程，光是被查到的行程，柯文哲就至少見了沈慶京17次。張認為，這就是為什麼，柯文哲在知道檢察官調取他的行事曆後，會在開庭時爆氣痛罵檢察官是「政治偵防」，因為他原本以為可以繼續說謊，假裝自己跟沈慶京不熟。

張育萌強調：「這跟政治一點關係都沒有。在法律上，這就叫做證據，柯文哲百口莫辯，只能再次惱羞成怒，罵檢察官、罵法官、罵賴清德。現在回頭看，柯文哲以前最痛恨的官商勾結，他連任後就身體力行。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法