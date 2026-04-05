原第一鮪錄影失格 琉球「富漁慶2號」截擊明「驗明正身」

屏東「第一鮪」每年爭奪激烈。（資料照，記者蔡宗憲攝）

屏東「第一鮪」爭奪戰出現戲劇性轉折！日前東港籍漁船「崑發成7號」率先通報捕獲黑鮪，原本各界引頸期盼，卻因捕獲過程的影片不符「活魚起鉤」等新規定，被東港區漁會判定失格。就在眾人惋惜之際，今（5）日再度傳出捷報，琉球籍漁船「富漁慶2號」於台灣西南方海域成功捕獲一尾黑鮪，目測約200公斤，預計明日上午10時由漁會「驗明正身」，挑戰成為今年真正的「屏東第一鮪」。

東港區漁會表示，琉球籍漁船「富漁慶2號」（CT3-5461）船長洪福家，今日上午11時24分向東港漁業電台通報，指出他於上午9時許，在北緯22度08分、東經118度30分的台灣西南方海域捕獲一尾黑鮪魚。67歲的洪福家討海經驗長達50年，是名副其實的老船長，1日才剛出港，第5天就幸運「中魚」。

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「當時真的好緊張，直呼太幸運了！」洪老船長向漁會表示，發現黑鮪魚上鉤時心跳加速，除了搏魚的快感，更掛心是否能符合嚴格的競賽規範。該船預計將於6日凌晨2時返抵東港，東港區漁會驗魚小組也早已待命，排訂於上午10時進行現勘審查。

今年屏東第一鮪規範趨嚴，不僅重量需達180公斤以上、起鉤時必須是活魚，還新增需在海上去鰓及活魚起鉤時的錄影存證。前一艘「崑發成7號」因錄影細節未達標而與榮譽失之交臂。對此，漁會強調，洪福家回報時表示皆有符合規範，能否順利拿下「第一鮪」殊榮，仍須待明日審查小組確認魚體完整度及影像紀錄後才能定案。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，今年第一鮪的報到時間與魚汛周期吻合，正好落在農曆2、3月的「月光暝」滿月前後。她分析，依照太平洋黑鮪的洄游路線與歷年統計，這次捕獲的地點位在較少見的西南方海域，這也是史上第5次在該海域捕獲第一鮪。

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