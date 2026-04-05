地球全景照「藍色彈珠→你好世界」 NASA曬54年對比照驚豔千萬人

美國航太總署（NASA）昨（4）日分享2張地球全景照，分別是1972年的「藍色彈珠」（左）和「你好世界」（右）。（圖擷取自@NASA 社群平台「X」，本報合成）

美國航太總署（NASA）的「阿提米絲2號」（Artemis II）於本月1日升空啟航，這也是時隔54年，再度執行載人飛往月球軌道任務。NASA昨（4）日分享，執行阿提米絲2號任務的太空人，從太空船窗口拍下一張地球照片，並翻出54年前「藍色彈珠」（The Blue Marble，也稱藍色瑪瑙）照片進行對比，吸引超過3100多萬人朝聖。

NASA昨日在官方X（原推特）帳號分享2張照片，一張為1972年，執行阿波羅17號（Apollo 17）計畫的太空人，在距離地球約2萬9000公里處，從太空船窗口拍下地球全景照片，在NASA官方圖庫編號名為「AS17-148-22727」。據悉，這張照片是當時NASA公布過解析度最高的地球影像，並在事後完全免費供大眾自由使用，被認為影響力最大、傳播最遠的照片之一，特別受到環保人士喜愛與推廣。

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另一張則是2026年，搭乘獵戶座太空船、阿提米絲2號任務指揮官懷斯曼（Reid Wiseman），在太空船升空2天又5小時左右，從太空船窗口拍下。綜合外媒報導，這張照片被命名為「你好世界」（Hello, World），是繼「藍色彈珠」後，再度有人類從太空拍攝地球全景，NASA也在貼文中感慨︰「在過去54年裡，我們已經走了很遠，但有一點始終沒有改變：從太空來看，我們的家園依然如此美麗！」

2張照片曝光後，吸引各國天文迷與大批網友關注，眾人除藉此討論拍攝工具與手法、科技日新月異、環境汙染等議題，還紛紛表示，「現在的地球又灰又髒」、「古老的地球看起來更美麗」、「如果你放大右上角，就能看到北極光！」、「我們都只是這顆淡藍色星球上的渺小生命」、「那些還在堅信地平說的信徒，肯定又要崩虧了」、「舊照看起來更清晰，好奇這是因為相機品質還是氣候變遷導致？」

1972 ➡️2026

Apollo 17 ➡️ Artemis II pic.twitter.com/wGc2wtY0e2 — NASA （@NASA） April 3, 2026

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