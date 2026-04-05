為救失聯飛官美軍再損失2架C-130運輸機 行動細節曝光

2架C-130運輸機無法起飛，美軍最後自行引爆飛機撤離，飛機在跑道燒燃燒的畫面也在網路上曝光。（圖擷自X）

美軍1架F-15E戰鬥機3日在伊朗境內遭擊落，2名飛行員1獲救1失蹤，不過失聯的上校飛官也在稍早成功救出，營救行動過程也逐漸曝光，美軍佔領附近一處區域構建臨時跑道，運輸機搭載數百名特種部隊降落前往山區救援失聯飛官，成功救出後，2架C-130運輸機疑似陷在跑道無法起飛，美軍最後自行引爆飛機撤離。

美國總統川普5日在「真實社群」（Truth Social）宣布，失聯的F-15E戰機飛官已經獲救；川普表示這名上校飛官被擊落後，身處伊朗險峻山脈的敵後陣線，遭到敵人的搜捕，「在我的指示下，美國軍方派出數十架飛機，配備世界上最致命的武器，去營救他」。

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川普強調，這次營救行動的過程中沒有任何1名美軍陣亡或受傷，「這再次證明了我們已經在伊朗領空取得了壓倒性的制空權與優勢。」

營救行動過程也逐漸曝光，據《紐約時報》報導，為了營救飛官，美軍佔領附近一處地區設立的臨時簡易機場，數百名特種部隊降落前往山區救援，並與前往抓捕的伊朗士兵爆發交火。

成功救出飛官後，2架C-130運輸機疑似輪子陷在臨時機場跑道無法起飛，美軍又派出另外三架運輸機將全體人員撤出，最後把2架受困的C-130自行引爆，飛機在跑道燒燃燒的畫面也在網路上曝光。

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Reported images of the forward airbase in Iran used by US forces to successfully rescue the downed US F-15 WSO.



A pair of C-130s were destroyed before final departure after they became stuck. pic.twitter.com/AtSeUBM9pd — OSINTtechnical （@Osinttechnical） April 5, 2026

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