習鄭會玩真玩假？ 國安官員揭3大檢驗指標：施壓未停就是統戰劇本

中國國家領導人習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）將於清明連假後碰面。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文7日將啟程訪問中國，並與中共總書記習近平會面。國安官員今受訪指出，「習鄭會」究竟是中國釋出善意，還是對台統戰的另一套劇本，可從3大關鍵指標加以檢驗，若中國不停止對台軍事威脅、不停止對台國際打壓、不釋放拘押的台灣宗教人士，足以證明此次會面是「玩假的」，意在誤導國際社會，並加劇台灣內部的分化與紛擾。

國安官員分析，第一項指標為「是否停止對台軍事威脅」，中國目前針對第一島鏈全島鏈，從黃海至南海的軍事及灰色地帶威脅，為區域帶來越來越高的不安風險，假使「習鄭會」能促成北京停止對台日常的各項軍事威脅，才能真正展現其對台灣不同於其他周邊國家的真實善意；反之則證明，「習鄭會」不過是對台統戰的另一套劇本。

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第二項指標為「是否暫停對台國際空間的打壓」，官員指出，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等關於人類健康權益、飛航安全、生活福祉等國際機構的實質參與，攸關台灣人的切身福祉，北京當局如果真心關注台灣人民，就沒有理由繼續在國際上阻止、打壓台灣的國際參與。

第三項指標是「釋放因實質傳教遭逮捕的宗教界人士」，官員透露，多數國人並不知道，北京口中的「宗教交流」事實上不包括在中國的傳教行為，因此歷來部分基督教團體、一貫道等人員前往中國傳道，已遭中國當局以非法名義拘禁至今。如果中國願意凸顯與台灣的「宗教交流」是來真的、而不是統戰，展現對宗教信仰的真正尊重，台灣人民對北京才可能有更多信任。

國安官員提到，其他如北京是否願意停止中國觀光客組團來台旅遊、自由行及中生來台就學的禁令，不再反過來指控台灣因為對等待遇而不開放團客到中國旅遊，同樣是檢驗的依據。

國安官員強調，如果「習鄭會」落幕後，中國不但沒有停止對台的軍事威脅、沒有停止對台灣在國際空間的打壓，且沒有改變一切以統戰為目的的「交流」，就徹底證明這場會面終究是「玩假的」，核心目的只是誤導國際社會，弱化美國及全球對台灣的支持，並實質對台灣內部製造更多的分化與紛擾。

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