「鄭習會」中共主導？國民黨：平凡珍貴的「躺平」時刻不容退讓

國民黨主席鄭麗文7日將啟程訪問中國，可望到北京習鄭會。（資料照，記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日至12日將率團訪中，對於官員質疑「鄭習會」是中共主導套裝行程、國民黨最大風險在於把台灣的未來寄望於中國領導人的善意。國民黨今（5）日表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定。和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望。

鄭麗文預計7日中午從松山機場飛往上海，再前往南京；8日上午赴中山陵謁陵，返回上海，9日下午前往北京。隨團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維、青年事務發展委員會主委連勝武等人。

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官員批評，這完全是由中共一手主導的「套裝行程」，媒體採訪要向中國國台辦報名，連鄭麗文赴中搭乘的班機都是中國籍的航空公司，隨行團員規模也大幅縮水，由此可知，「鄭習會」勢必困在中共所預設的「一中框架」，這樣如何守護中華民國台灣？

國民黨表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定。看著孩子在星空下安穩入眠，看著青年在球場揮灑汗水，這些平凡而珍貴的「躺平」時刻，是國民黨不容退讓的堅持。

國民黨說，和平是繁榮的唯一根基，更是台灣未來的希望。為了讓每一個所愛，都能在未來的日子裡，繼續享受這份歲月靜好的台灣。這一次，讓我們為了和平站出來。

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