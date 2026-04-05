水庫稍解渴！ 把握今天好天氣 「這天」幾乎全台又有雨

累積雨量圖。（圖由氣象署提供）

今天（5日）陽光有機會露臉！中央氣象署預報，昨天全台都有明顯降雨，尤其竹苗、台中地區降水最為明顯，今天鋒面遠離，白天雨勢明顯趨緩，部分地區陽光露臉，明天鋒面接近、週二鋒面、東北季風稍增強，幾乎全台有雨，北部、東北部轉涼，週三東北季風減弱，一直到週六各地天氣穩定。

氣象署預報員林定宜表示，統計昨天0點到今天早上9點累積雨量前4名分別為：苗栗縣大河累積雨量高達385毫米、新竹五峰國小321.5毫米、台中市大雪山257毫米、桃園市高坡國小166.5毫米，整體來看，昨天中部以北地區，尤其是竹苗、台中地區整體降雨最為明顯，且全台均有明顯降水情形。

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林定宜指出，該波鋒面目前已移動到台灣南邊地區，結構較為鬆散，不過台灣環境水氣仍偏多，因此仍有降雨機率，雨勢明顯趨緩，除了南部、東部地區有局部短暫陣雨，其他地區、山區午後零星降雨。

林定宜表示，明天另一道鋒面接近，下半天開始天氣變得不穩定，中部以北地區天氣隨時間越晚越不穩定，山區午後也會有局部午後雷陣雨發生；週二鋒面影響、東北季風增強，中部以北、東北部局部短暫陣雨或雷雨，北部地區局部大雨發生，幾乎全台各地都會下雨。

林定宜指出，週三東北季風減弱，風向轉東風，到了晚上轉成東南風，各地下雨時間不同，北部、東北部清晨降雨機率較高，東半部白天迎風面可能會有局部短暫陣雨，午後各地山區有午後短暫雷陣雨。週四到週六東北季風減弱，轉成偏西南風，天氣穩定，午後山區局部短暫雷陣雨外，各地多雲到晴。

溫度部分，林定宜表示，今天降雨趨緩，中部以北、東北部、東部偶爾陽光露臉，各地溫度回升，西半部白天29、30度，東半部26、27度，到了明天鋒面系統接近、週二鋒面通過、東北季風影響下，北部、東北部轉涼，溫度略微下降；週三東北季風減弱，一直到週六，各地溫度回升，白天溫度可回升至30度以上。

林定宜提醒，明天馬祖有低雲或局部霧影響能見度，交通往返注意航班資訊；另外明天吹西南風，過山沉降，東南部地區可能有焚風發生機率，請注意。

定量降水趨勢圖。（圖由氣象署提供）

天氣提醒。（圖由氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

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