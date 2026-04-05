學妹遺書咒「不得好死」！醫性侵二審無罪 更一審逆轉判4年6月

王姓放射科醫師被控在醫院逃生樓梯間性侵學妹，一審處6年徒刑，二審判無罪，更一審依強制性交罪改判4年6月；可上訴。（示意圖）

王姓放射科醫師被控在醫院逃生樓梯間性侵學妹，一審將王姓醫師判處6年徒刑，二審以證據不足改判無罪，最高法院發回更審。更一審審理後認定，王男利用職務之便誘騙被害人至監視器死角施暴，導致被害人身心嚴重受創、終至輕生，依強制性交罪改判4年6月；可上訴。

判決指出，王男2020年間透過網路結識學妹，同年12月28日學妹前往醫院看診時，與學妹相約見面聊天、觀看學妹外拍等照片，被控假借帶學妹到神祕地方探險，將她誘騙至醫院福音樓的逃生樓梯間，強行以手指插入陰道、肛門，並強逼她口交。

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案發後學妹向男友及好友哭訴，並於診斷時出現嚴重的急性創傷後壓力症候群，體重在1個月內劇減超過10%，且多次嘗試自殘；一審北院審理期間，王男否認性侵，堅稱雙方合意，未發生性關係；2022年6月，女子輕生送醫不治，遺書詛咒王男不得好死。北院認定王男性侵成立，依強制性交罪判刑6年；王不服，提起上訴。

二審高院認定王男當日確有觸碰學妹下體，但案發前，2人於社交軟體頻繁對話，內容私密，學妹是為讓王男觀看其手機內性愛照片，而相約見面；學妹選擇自殺具有多重原因，主要仍為罹患10餘年的憂鬱症所苦，不得僅以詛咒認定王男強制性交等理由，改判無罪。

王男則辯稱雙方僅是隔著衣服愛撫，並指樓梯間非密閉空間，不可能強迫性交，但高院更一審根據學妹的遺書、親友證詞及精神鑑定報告，認定學妹案發後性情大變，與過往判若兩人，且鑑定顯示其作證能力並未受精神疾病影響，若非親身經歷被害，不可能在事隔1年半後仍自殺，還留遺書詛咒王男。

更一審認為，王男為滿足性慾，利用自身職務及職場之便，嚴重侵害學妹的性自主決定權及人格尊嚴，且案發後始終否認犯行、未與家屬達成和解，犯後態度不佳，改判4年6月徒刑。

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