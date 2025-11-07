為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    恆春1死7傷車禍》死者首次租特斯拉長途駕駛 入恆春後2次擦撞又瘋狂加速

    2025/11/07 19:49 記者蔡宗憲／屏東報導
    租特斯拉載雙胞胎南下幫前妻慶生的死亡駕駛，據傳首次開電動車。（資料照，民眾提供）

    租特斯拉載雙胞胎南下幫前妻慶生的死亡駕駛，據傳首次開電動車。（資料照，民眾提供）

    6日下午4點多屏東恆春發生一起死亡車禍，特斯拉高速撞擊水泥車，又波及一輛四貼機車，共釀成1死7傷。據了解，死者已經與妻子離婚，但為了替她慶祝生日，仍帶著小孩從新北租特斯拉南下墾丁，途中發生車禍，不只駕駛送醫不治，一旁被波及的機車騎士恐面臨截肢命運。

    據了解，李姓死者經營一家搬家公司，4年前結婚並育有一對雙胞胎，去年又與妻子生下一女，但不久後兩人就離婚。全家仍會帶著孩子出遊，這次特地南下是為了慶祝林姓前妻11月5日的生日，目前雙胞胎男童內臟破裂未脫離險境，女童也有骨盆碎裂狀況。

    李姓死者過去不曾開過電動車，第一次駕駛就是從台北到恆春的遠距駕駛，根據調查，該輛特斯拉從進入恆春鎮入口後，行車就相當「詭異」，在燦坤路口前兩次飄移擦撞安全島，經過該路口後，更不明原因瘋狂加速，直接撞上水泥車，非常類似疲勞駕駛狀況，到底是身體狀況或是機件問題，有待警方後續調查結果釐清。

    遭波及的機車騎士一家人，當時準備送兩個孩子到周邊美術教室上才藝課，從事建築業的丈夫與經營民宿的妻子雙腿都受到特斯拉巨大衝擊，目前兩人都有截肢風險，車上兩個孩子因腦部衝擊有疑似腦出血狀況，一家四口都在高雄長庚醫院治療。

