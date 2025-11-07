為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》恆春特斯拉撞水泥車1死7傷！案發前「行徑詭異」 妻生日成夫忌日

    2025/11/07 11:29 記者蔡宗憲／屏東報導
    特斯拉撞擊水泥車釀1死7傷。（民眾提供）

    特斯拉撞擊水泥車釀1死7傷。（民眾提供）

    屏東恆春台26線麥當勞前路口昨下午4時許重大車禍，撞擊瞬間可看得出特斯拉休旅車疑未減速，高速追撞前方水泥預拌車尾，釀1死7傷慘劇。而特斯拉在案發前200公尺處，已兩次撞擊安全島，疑似有疲勞駕駛狀況。

    據目擊者表示，特斯拉從進入恆春鎮入口後，行車就相當「詭異」，在燦坤路口前就兩次飄移擦撞安全島，經過該路口後，不明原因瘋狂加速，直接撞上水泥車，非常類似疲勞駕駛狀況，是身體狀況或是機件問題，還是要看警方後續調查結果。

    警方調查，26歲李姓男子昨駕駛特斯拉，載著11月6日生日的29歲太太及兩名4歲雙胞胎子女從台北南下為妻子慶生，事發時妻子正在睡覺，車沿恆公路外側快車道南下，猛力撞擊63歲盧男駕駛的水泥車右後方。李男傷重當場OHCA無呼吸心跳，送抵恆春旅遊醫院搶救，18時15分宣告不治。

    撞擊餘波未了，特斯拉彈飛撞向草埔路口停等紅燈的機車，31歲蔡姓騎士載太太和6歲及7歲兩名子女準備送安親班，慘遭波及。

    目前載兩名小孩的機車騎士父母，傷勢相當嚴重，父母經送醫都將轉送高雄長庚醫院，恐有截肢風險，機車上兩名孩子經檢查也有腦出血狀況，今天凌晨也送高雄長庚兒童加護病房觀察。

    而親友轉述休旅車駕駛4歲孩子表示，當天是媽媽的生日，從台北南下墾丁過生日，但自己沒有繫上安全帶，因此被摔出車外。恆春基督教醫院初步檢傷，特斯拉上的兩名孩子，男童內臟有傷勢，死者妻子多處挫傷，都送回台北馬偕醫院。

    目擊者驚魂未定指出，「特斯拉根本沒煞車，直接高速撞上！」警方到場，盧男與蔡男酒測均為0，事故原因待釐清。恆春分局呼籲，用路人行經路口務必減速禮讓，注意前車動態，遵守速限，別讓悲劇再上演。

    特斯拉撞擊水泥車釀1死7傷。（民眾提供）

    特斯拉撞擊水泥車釀1死7傷。（民眾提供）

